Thế giới ngày 22/5: Trump sẵn sàng hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên

Thụy Điển phát hướng dẫn đối phó với chiến tranh cho 4,8 triệu hộ dân

Một trang trong tài liệu hướng dẫn đối phó với chiến tranh mà chính phủ Thụy Điển phát cho 4,8 triệu hộ dân. Ảnh: Guardian.

Tài liệu hướng dẫn dài 20 trang với tựa đề "If Crisis or War Comes" (Nếu khủng hoảng hay chiến tranh bùng nổ) đưa ra lời khuyên, hướng dẫn người dân cách đảm bảo các nhu cầu thiết yếu như thức ăn, nước uống hay tìm kiếm nơi trú tránh bom trong trường hợp có chiến tranh, theo Reuters.



Đây là lần đầu tiên chính phủ Thụy Điển thực hiện một chiến dịch tuyên truyền về nguy cơ chiến tranh trong hơn nửa thế kỷ. Bản hướng dẫn cũng kêu gọi tất cả người dân Thụy Điển phải có trách nhiệm hành động nếu đất nước bị đe dọa và "không bao giờ đầu hàng".