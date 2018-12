Thế giới ngày 17/7: John McCain gọi thượng đỉnh Trump - Putin là 'sai lầm bi đát'

Họp báo chung giữa Tổng thống Mỹ và Nga tại Helsinki hôm 16/7. Ảnh: AFP.

"Họp báo hôm nay ở Helsinki là một trong những màn thể hiện nhục nhã nhất của một tổng thống Mỹ trong ký ức", Thượng nghị sĩ McCain tuyên bố. Ông cho rằng họp báo là "sai lầm bi đát" và một đáy mới trong lịch sử tổng thống Mỹ, đồng thời cáo buộc Trump không bảo vệ đất nước.

Tại họp báo, ông Trump nói không thấy bất cứ lý do nào để tin kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ rằng Nga can thiệp bầu cử tổng thống. Ông cũng không buộc Nga chịu trách nhiệm và gọi cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử là "thảm hoạ" với Mỹ. Trong khi đó, Putin tái khẳng định chưa và sẽ không bao giờ can thiệp vấn đề nội bộ của Mỹ.