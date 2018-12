Thế giới ngày 11/5: Nga nói 28 máy bay Israel nã 60 tên lửa vào Syria

Khách sạn Shangri-La. Ảnh: StraitsTimes.

Khách sạn Shangri-la, Marina Bay Sands và đảo Sentosa là những lựa chọn tiềm năng cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Kim vào ngày 12/6 tới, báo Straits Times dẫn nhận định của các chuyên gia.

Khách sạn Shangri-la được cho là lựa chọn hàng đầu vì nắm rõ công tác hậu cần và an ninh. Khách sạn sẽ tổ chức diễn đàn an ninh khu vực thường niên Đối thoại Shangri-la vào đầu tháng 6, trước cuộc gặp thượng đỉnh. Marina Bay Sands cũng là một địa điểm tiềm năng do Sheldon Adelson, Chủ tịch và giám đốc điều hành Las Vegas Sands Corp, tập đoàn sở hữu khu resort này, là một trong những người đóng góp lớn cho Tổng thống Trump. Đảo Sentosa mang tính riêng tư và biệt lập, nhưng các khách sạn ở đây khó đón đoàn khách hùng hậu.