Thanh trừng nội bộ, IS thả người vào thùng axit

Dân Iraq vượt sông tháo chạy khỏi vòng vây IS

IS chuẩn bị hành quyết những người tình nghi là gián điệp cho phương Tây. Ảnh: NY Post

Theo AP, việc Abu Hayjaa al-Tunsi, một thành viên cấp cao của IS bị tiêu diệt trong cuộc không kích hồi tháng 3 của liên quân do Mỹ dẫn đầu, làm dấy lên cuộc săn lùng gián điệp trong hàng ngũ IS.

Theo nguồn tin tình báo của quan chức Iraq, lực lượng dân quân người Kurd và các nhà hoạt động người Syria, IS đã hành quyết ít nhất 38 thành viên bị nghi ngờ làm gián điệp.

Nỗi sợ hãi và hoang mang bao trùm nội bộ IS. Một chiếc điện thoại di động hay động thái kết nối Internet cũng làm dấy lên nghi ngờ. Để cảnh cáo, IS liên tục công bố ảnh thi thể của những người tình nghi làm gián điệp, hay hình ảnh các phương thức tra tấn khủng khiếp, bao gồm thả người vào thùng axit.

Rami Abdurrahman, người đứng đầu trung tâm quan sát nhân quyền Syria cho biết, một số thành viên IS bán tin cho liên minh do Mỹ dẫn đầu vì thiếu tiền. Các cuộc không kích của Nga và phương Tây nhằm vào xe chở dầu và ngân hàng của IS khiến tổ chức này gặp áp lực lớn về tài chính, buộc phải cắt giảm lương bổng của thành viên.

"IS đã hành quyết hàng chục thành viên, cáo buộc họ cung cấp thông tin cho liên minh hoặc cài GPS để máy bay định vị tấn công khu vực mục tiêu", Abdurrahman đề cập tới hoạt động của IS ở Syria.

IS tìm cách nhử gián điệp. Ví dụ, tổ chức này sẽ đưa thông tin giả về vị trí của chỉ huy Abu Bakr al-Baghdadi cho kẻ tình nghi. Nếu máy bay không kích vào vị trí đó, kẻ tình nghi sẽ bị lộ.

"IS đang tập trung tìm kẻ đưa tin vì chúng đã mất đi nhiều chỉ huy cấp cao quan trọng", một quan chức tình báo cấp cao của Iraq ở Baghdad cho biết. "Hiện bất kỳ chỉ huy nào của IS cũng có quyền giết người mà chúng nghi ngờ là kẻ báo tin cho liên minh."

Tháng trước, IS đã thả hàng chục dân thường và thành viên IS bị tình nghi là gián điệp vào thùng axit ở Mosul, thành phố miền bắc Iraq. Abdul-Hadi Issa, một dân thường ở Tabqa, cũng bị buộc tội làm gián điệp và lôi ra hành quyết, treo xác giữa quảng trường thành phố trước hàng trăm người chứng kiến.

Xem thêm: IS thả 25 người nghi là gián điệp IS vào thùng axit

Hồng Hạnh