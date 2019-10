Thành phố Trung Quốc có hơn 2,5 triệu camera giám sát

Sau ca làm việc dài, tài xế taxi Wu Chun ở Trùng Khánh đỗ xe để tìm nhà vệ sinh. 5 phút sau, anh nhận được tin nhắn báo đỗ sai.

Tiếp theo, Wu bị phạt 200 nhân dân tệ (28 USD) và giấy phép lái xe của anh nhận ba điểm phạt. Không bất ngờ, Wu vui vẻ chấp nhận như thể việc bị phạt kiểu này là điều bình thường ở Trùng Khánh, thành phố được giám sát chặt chẽ nhất Trung Quốc.

Đến năm 2019, Trùng Khánh đã lắp đặt 2,58 triệu camera giám sát, bao phủ 15,35 triệu dân, tương đường 168 camera trên 1.000 dân, thậm chí còn cao hơn số lượng ở Bắc Kinh, theo phân tích do website chuyên cung cấp báo cáo về dịch vụ công nghệ Comparitech công bố hồi tháng 8. Trong 10 thành phố đứng đầu cuộc khảo sát, có 8 thành phố của Trung Quốc. London và Atlanta là hai đại diện duy nhất đến từ phương Tây.

Hệ thống camera giám sát trên đường phố Bắc Kinh, Trung Quốc, hồi tháng 3. Ảnh: AP.

Camera quan sát (CCTV) có thể được nhìn thấy ở hầu như mọi ngóc ngách của thành phố miền núi phía tây nam Trung Quốc, phục vụ nhiều mục đích khác nhau, từ giám sát giao thông, ngăn chặn trộm cắp vặt ở nhà hàng, siêu thị hay giám sát an ninh công cộng tại công viên và trung tâm mua sắm...

Các thành phố hạng một như Bắc Kinh hay Thượng Hải đã sử dụng camera giám sát kết hợp trí thông minh nhân tạo (AI) và công nghệ nhận diện khuôn mặt để điều tiết giao thông và xác định những tài xế vi phạm luật đường bộ. Trong khi ở Thâm Quyến, người vi phạm luật đường bộ không chỉ bị nêu tên trên các màn hình LED lớn mà còn nhận được thông báo nộp phạt qua tin nhắn điện thoại.

Nhưng tại sao Trùng Khánh lại xếp hàng đầu trong danh sách các thành phố bị giám sát chặt chẽ nhất thế giới mà không phải nơi nào khác, ví như trung tâm công nghệ Thâm Quyến? Theo một số chuyên gia, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ chiến dịch trấn áp tội phạm có tổ chức và xã hội đen dưới thời Bạc Hy Lai, bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh từ năm 2007 đến 2012, người đã lĩnh án tù chung thân vì tham nhũng. Để hoàn thành chiến dịch trên, nhà chức trách Trung Quốc đã phải huy động những công nghệ giám sát hiện đại trong thành phố, từ nghe lén, ghi âm cho tới theo dõi thông tin liên lạc trên Internet.

Một nguyên nhân khác xuất phát từ vai trò quan trọng của Trùng Khánh trong "Dự án Skynet", hệ thống giám sát quốc gia của Trung Quốc với 20 triệu camera đặt tại các nơi công cộng trên khắp cả nước.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc mô tả Skynet là hệ thống giám sát lớn nhất thế giới, "con mắt bảo vệ quốc gia", nhưng nó cũng dẫn tới lo ngại về tác động của việc giám sát liên tục đối với công dân và sẽ ra sao khi nó được dùng để nhắm tới những người bất đồng chính kiến.

Nhiều người dân bất ngờ khi Trùng Khánh trở thành thành phố được giám sát chặt chẽ nhất thế giới, số khác cho rằng đây là điều tốt.

"Thật tốt vì có thêm nhiều camera giám sát", tài xế taxi Wu nói. "Chúng mang đến cảm giác an toàn, vì thế sẽ có ít tội phạm hơn".

Sau ba năm làm lái xe taxi, Wu nhận ra điểm khác nhau giữa các camera lắp đặt trên đường phố và mục đích của chúng. Camera được giấu bên trong các khối vuông dài màu trắng và lắp trên khung kim loại dùng để phát hiện tài xế lái quá tốc độ và dây an toàn đã được thắt chặt hay chưa. Camera có ống kính xoay lắp đặt ở các quận thương mại hay trung tâm mua sắm dùng để phát hiện hành vi đỗ xe sai luật. Camera lắp đặt trên các cột kim loại cao gần những ngã tư lớn dùng để giám sát khối lượng phương tiện tham gia giao thông và có thể điều chỉnh thời gian bật tắt tín hiệu đèn giao thông phù hợp. Camera với ống kính hình cầu có thể phóng to và giám sát an ninh công cộng trong không gian lớn.

Liu Gangqiang đã làm tài xế taxi 6 năm và anh đồng tình với Wu, cho rằng mạng lưới camera giám sát giúp ngăn tai nạn giao thông và có thể giúp họ chống lại những hành khách ngang ngược.

Liu nhớ có lần một hành khách để quên túi trên xe của anh. Vị khách không nhớ biển số xe nhưng vẫn tìm được anh sau khi liên hệ với cơ quan quản lý taxi. Họ tìm ra Liu qua các đoạn băng giám sát. Vài tiếng sau, chiếc túi trở về tay người khách.

Câu hỏi đặt ra là với hệ thống camera giám sát dày đặc như vậy, tính riêng tư của người dân có được đảm bảo? Giống như nhiều người dân Trung Quốc khác, những người dường như sẵn sàng đánh đổi một số quyền riêng tư để tăng cường an ninh và cải thiện cuộc sống hàng ngày khi áp dụng công nghệ mới, Wu không tỏ ra quá lo lắng.