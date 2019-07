Thành phố đông dân nhất nước Mỹ tê liệt vì mất điện nhiều giờ

Thành phố New York chìm trong bóng tối khi mất điện suốt nhiều giờ nghi do sự cố cháy trạm biến áp.

Các biển quảng cáo trên Quảng trường Thời đại tối đen do sự cố mất điện tối 13/7. Ảnh: AFP.

Một khu vực rộng ở thành phố New York, Mỹ từ chiều tối 13/7 đột nhiên bị mất điện, gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông suốt nhiều giờ và khiến hơn 73.000 người bị ảnh hưởng.

Hàng loạt tín hiệu đèn giao thông, thang máy và tàu điện ngầm bị tê liệt vì sự cố, các tòa nhà và một loạt cửa hàng tại thành phố đông dân và sôi động nhất nước Mỹ chìm trong bóng tối.

Sở Giao thông vận tải đô thị New York (MTA) cho hay các tuyến tàu điện ngầm A, B, C, D, E, F và M bị ảnh hưởng và bốn trạm bị đóng cửa do mất điện. MTA khuyến cáo người dân lựa chọn xe buýt tại Manhattan thay vì tàu điện ngầm trong thời gian chờ có điện trở lại.

Phát ngôn viên Sở cứu hỏa thành phố cho biết các nhân viên cứu hộ đã được triển khai tại khu vực mất điện để hỗ trợ người dân. Trên mạng xã hội, nhiều người dân New York đăng hình ảnh thành phố chìm trong bóng tối.

Đến khoảng 22h ngày 13/7 (10h sáng 14/7 giờ Hà Nội), điện bật sáng trở lại trong tiếng reo hò của người dân trên nhiều tuyến phố.

Một quan chức địa phương cho rằng nguyên nhân mất điện có thể do cháy trạm biến áp tại góc Phố 54 giao với Đại lộ West End. Một nhân chứng cũng nghe thấy một tiếng nổ phát ra ở trạm biến áp này. Tuy nhiên, giới chức New York chưa khẳng định đây có phải là nguyên nhân chính xác dẫn đến sự cố mất điện hay không.

Các tòa nhà cao tầng ở New York chìm trong bóng tối khi sự cố mất điện xảy ra. Ảnh: NYDailyNews.

"Dù may mắn không có thương tích xảy ra, sự cố này là không thể chấp nhận được", Thống đốc New York Andrew Cuomo tuyên bố. "Tôi đang chỉ đạo Sở Dịch vụ Công cộng điều tra và xác định nguyên nhân chính xác của vụ mất điện, nhằm đề phòng sự cố ở mức độ này xảy ra một lần nữa". Ông Cuomo cam kết sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân New York.

Cách đây đúng 42 năm, New York cũng hứng chịu sự cố mất điện diện rộng, ảnh hưởng đến phần lớn người dân thành phố trong 48 giờ, dẫn đến tình trạng cướp bóc, đốt phá và các hoạt động tội phạm khác.

Mai Lâm (Theo Fox News/Straits Times)