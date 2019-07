Thanh niên Mỹ tay không leo xuống toà nhà 19 tầng khi có cháy

Người thanh niên bám vào ban công và tụt xuống từng tầng một khi tòa chung cư cao 19 tầng xảy ra đám cháy nhỏ.

Người đàn ông Mỹ leo tay không xuống đất từ toà nhà 19 tầng khi có cháy Hình ảnh "người nhện" ở West Philadelphia. Video: KTVQ.

Một vụ cháy nhỏ xảy ra vào tối 18/7 ở toà nhà cao 19 tầng tại khu Tây Philadelphia, thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ. Khi lực lượng cứu hoả đến, họ trông thấy một thanh niên đang tìm cách thoát hiểm bằng cách leo từ trên tòa nhà xuống đất mà không sử dụng bất cứ công cụ hỗ trợ nào.

Đoạn video cho thấy người này trèo xuống qua các ban công và lan can của từng tầng cho đến khi xuống đất an toàn. Nhiều người đứng dưới lo lắng lao đến giơ tay giúp đỡ, nhưng thanh niên này may mắn không bị thương.

Vụ cháy được cho là khởi phát từ máy ép rác ở tầng 4 của toà nhà. Nhà chức trách đã sơ tán người dân khỏi tòa nhà và không nhận được bất cứ báo cáo nào về người bị thương trong sự cố.

Khánh Lynh (Theo CNN)