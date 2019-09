Thái Lan mua tàu đổ bộ Trung Quốc

Thái Lan ký hợp đồng mua một tàu vận tải đổ bộ lớp Type-071E trị giá 130 triệu USD do Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc chế tạo.

Con tàu sẽ được Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC) đóng tại nhà máy Hudong-Zhonghua ở Thượng Hải, theo thỏa thuận được ký hôm qua giữa quan chức hải quân Thái Lan và lãnh đạo CSSC. Tuy nhiên, thời gian hoàn thành và bàn giao con tàu chưa được hai bên công bố.

Một quan chức Thái Lan giấu tên trước đó cho biết hợp đồng mua tàu đổ bộ Type-071E từ Trung Quốc sẽ giúp giảm gánh nặng cho HTMS Angthong, tàu đổ bộ duy nhất trong biên chế nước này do Singapore sản xuất. Hải quân Thái Lan lựa chọn mua tàu Type-071E nhiều khả năng do lớp tàu đổ bộ này có mức giá rẻ hơn so với tàu Angthong.

Quan chức Thái Lan và Trung Quốc ký thỏa thuận hôm 10/9. Ảnh: Weibo.

Type-071 là xương sống của lực lượng tàu đổ bộ Trung Quốc với 5 chiếc trong biên chế và hai tàu đang được hoàn thiện. Ngoài Thái Lan, chưa có quốc gia nào đặt mua loại tàu này của Trung Quốc.

Tàu đổ bộ Type-071 dài 210 m, rộng 28 m, có lượng giãn nước 25.000 tấn, chở được một tiểu đoàn hải quân đánh bộ với quân số 500-800 lính, cùng hai khoang chứa cho 18-20 phương tiện đổ bộ bọc thép, 4 tàu đệm khí và 4 trực thăng Z-8.

Tàu vận tải đổ bộ Type-071 của Trung Quốc. Ảnh: Sino Defence.

Vũ khí tự vệ trên tàu chỉ có một pháo đa dụng 76 mm và 4 bệ pháo phòng thủ cực gần 30 mm. Hệ thống phòng thủ ít ỏi này khiến Type-071 phải luôn có lực lượng tàu hộ tống hùng hậu.

Nhiệm vụ chính của lớp tàu này là triển khai bộ binh ở khoảng cách xa, nơi không có sự hỗ trợ từ lực lượng mặt đất hoặc không quân. Type-071 có thể đóng vai trò soái hạm trong cụm tác chiến, cũng như tiến hành các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Thái Lan đang tăng cường quan hệ quốc phòng với Trung Quốc và đặt mua nhiều khí tài hạng nặng. Chính phủ Thái Lan đầu tháng 5/2017 phê duyệt ngân sách 440 triệu USD mua tàu ngầm S26T do Trung Quốc chế tạo. Tàu ngầm được khởi đóng vào tháng 9/2018 và dự kiến bàn giao cho hải quân Thái Lan giữa năm 2023. Hải quân Thái Lan đang muốn được chi thêm 390 triệu USD để mua tàu ngầm S26T thứ hai.

Nhờ ưu thế giá rẻ, vũ khí Trung Quốc trở nên hấp dẫn với các quốc gia có nguồn ngân sách quốc phòng hạn chế. Thái Lan từng mua 4 tàu hộ vệ lớp Type-053H2 từ Trung Quốc với giá 60,3 triệu USD/chiếc, chỉ bằng một phần tư giá chiến hạm cùng loại của phương Tây. Tuy nhiên, ngay sau khi tiếp nhận, các tàu này liên tục bị hỏng hóc, buộc hải quân Thái Lan phải chi nhiều tiền để khắc phục.

Vũ Anh (Theo Bangkok Post)