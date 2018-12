Thách thức an ninh bảo vệ tổng thống đắc cử tại Tháp Trump

Biểu tình chống Trump biến thành bạo lực ở thành phố Mỹ

Một phụ nữ định đốt cờ Mỹ gần Tháp Trump. Ảnh: Twitter

Trong khi những tổng thống khác có nhà ở xa trung tâm thành phố, tại những nơi yên tĩnh, thì Tháp Trump là tòa nhà văn phòng chung cư và thương mại phức hợp nằm giữa các tuyến phố nhộn nhịp xe buýt, ôtô con hay đủ loại phương tiện gia thông cá nhân ồn ào, theo NBC.

Khách du lịch ngập trên phố và các cửa hàng cao cấp xung quanh Tháp Trump. Thật khó để tưởng tượng Sở Mật vụ Mỹ làm thế nào để căng dây bảo vệ khắp phố như từng làm với nhà riêng của bà Hillary Clinton ở Chappaqua, khu vực cách trung tâm New York khoảng 60 km về phía bắc. Khi đó, họ chỉ cho phép hàng xóm lái xe tới gần nhà bà.

Ngay sau đêm Trump gây sốc cho nước Mỹ khi đắc cử tổng thống thứ 45, vào buổi sáng đầy mưa phùn, Sở cảnh sát New York bắt đầu thiết lập công tác đảm bảo an ninh lâu dài cho gia đình ông Trump. Ông sống cùng vợ và con trai Barron 10 tuổi tại Tháp Trump.

Một bốt chỉ huy di động được thiết lập tại đây, cột chắn xi măng vây quanh các xe tải chở đầy cát được đặt trước đó để đảm bảo an ninh cho đêm bầu cử. Thanh chắn kim loại chặn lối đi thường ngày của du khách, gây bất ngờ cho nhân viên làm việc trong các tòa nhà lân cận đang xuống đường ăn trưa.

Xe tải chở cát chắn trước tuyến đường đi qua Tháp Trump. Ảnh: Business Insider

Cách đó vài mét, một phụ nữ định đốt cờ Mỹ nhưng không thành vì trời đổ mưa và lá cờ không bắt lửa, trong khi người bộ hành la hét, nói cô phải rời khỏi chỗ đó vì có cảnh sát đang đứng gần. Mỹ không cấm đốt cờ, nhưng New York cấm đốt lửa gây cháy ở Đại lộ 5.

"Chúng tôi đang hỗ trợ Sở Mật vụ đảm bảo an ninh cho tổng thống đắc cử", phát ngôn viên cảnh sát New York cho biết.

Trong khi an toàn các nhân cho Donald Trump do Sở Mật vụ phụ trách, đảm bảo an toàn cho các phương tiện và người đi đường quanh tòa nhà lại thuộc nhiệm vụ của cảnh sát New York. Có khả năng cảnh sát New York sẽ đưa thêm nhiều quy định hạn chế phương tiện và người đi bộ qua lại gần Tháp Trump.

New York thiết lập khu vực cấm bay quanh Tháp Trump, trong khi nhân viên an ninh đứng gác quanh phố. Ảnh: Reuters

Gần đó, hai phụ nữ đang nhảy nhót, tay cầm ảnh đứng trước Tháp Trump.

"Ông ấy hứa hẹn nhiều việc, chẳng hạn như tạo thêm việc làm. Chúng tôi cần một doanh nhân, bạn sẽ không bao giờ kiếm nổi việc từ một người nghèo cả", Yoli Bachar, 37 tuổi, một người dân ở California nói.

Cô bác bỏ suy nghĩ người bỏ phiếu gốc Latin như mình phản đối ông Trump bởi các quan điểm gây chia bất hòa ông đưa ra.

"Ông ấy sẽ hỗ trợ tất cả mọi người", cô nói.

