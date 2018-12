Tên lửa Trung Quốc tái xuất hiện ở Hoàng Sa

Trung Quốc có thể đã rút tên lửa khỏi Hoàng Sa

Hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy các hệ thống tên lửa HQ-9 đã xuất hiện trở lại ở Phú Lâm. Ảnh: SIS.

Tổ chức ImageSat International (ISI) hôm nay công bố những hình vệ tinh mới nhất cho thấy Trung Quốc đã tái triển khai trái phép các hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, theo CNN.

Những bức ảnh do vệ tinh ISI chụp hôm 20/5 cho thấy Trung Quốc đã bố trí hai tổ hợp tên lửa HQ-9 ở bờ bắc của đảo Phú Lâm, bên cạnh một tổ hợp radar, tất cả đều được phủ lưới ngụy trang. Nhưng đến ngày 3/6, các khí tài này biến mất trong các bức ảnh chụp hòn đảo.

Hình ảnh vệ tinh khi đó cho thấy những bãi cát nơi từng đặt các bệ phóng tên lửa và đài radar trống trơn. Nhận định ban đầu của các chuyên gia thuộc ISI là Trung Quốc có thể đã tháo rời các bộ phận tên lửa, cất giấu trong các tòa nhà ở Phú Lâm hoặc chuyển chúng sang một hòn đảo khác, hay đây là hoạt động diễn tập rút tên lửa của quân đội nước này.

Giới chuyên gia khi đó cũng bày tỏ hoài nghi về việc những hệ thống tên lửa này được rút vĩnh viễn khỏi Phú Lâm, đồng thời nhận định Trung Quốc có thể chỉ đưa chúng đi bảo dưỡng. "Do tác động ăn mòn của muối và độ ẩm, các hệ thống tên lửa H-9 cần được tháo dỡ và đưa vào đất liền để bảo trì định kỳ", chuyên gia phân tích quốc phòng cao cấp Timothy Heath tại tổ chức Rand Corporation đánh giá.

Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ năm 1974, sau đó thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa", đặt trụ sở trên đảo Phú Lâm từ tháng 7/2012. Bắc Kinh đã xây dựng một đường băng dài 2.000 m cho mục đích quân sự, cùng các trang thiết bị hỗ trợ trên đảo Phú Lâm.

Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc dừng các hành động trái phép, làm phức tạp thêm tình hình, đặc biệt là việc quân sự hóa, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.