Tàu do thám Trung Quốc bám sát tàu sân bay Mỹ tập trận

Mỹ điều thêm tàu chiến đến Đông Á đối phó Trung Quốc

Tàu sân bay John C. Stennis của hải quân Mỹ. Ảnh: Reuters.

Quan chức Nhật Bản hôm nay cho biết tàu do thám Trung Quốc bám sát tàu sân bay John C. Stennis của Mỹ, theo Reuters. Mỹ điều tàu sân bay John C. Stennis tới tập trận cùng Nhật Bản, Ấn Độ trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh yêu sách chủ quyền phi lý ở Biển Đông và tìm cách mở rộng ảnh hưởng bằng tàu ngầm, tàu mặt nước. Bắc Kinh coi Thái Bình Dương là cửa ngõ sống còn trong việc vươn ra thế giới và mở rộng sức mạnh hải quân.

Tàu do thám Trung Quốc bám theo tàu sân bay Mỹ từ lúc tàu này còn đang thực hiện chiến dịch tuần tra đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông. Một sĩ quan hải quân Nhật giấu tên cho rằng Trung Quốc dùng tàu làm "mồi nhử" để kéo tàu sân bay Mỹ ra khỏi cuộc tập trận thường niên Malabar kéo dài 8 ngày.

Tàu sân bay Stennis có lượng giãn nước 100.000 tấn, chở nhiều chiến đấu cơ F-18, tham gia tập trận cùng các tàu hải quân gồm một tàu sân bay trực thăng, máy bay tuần tiễu săn ngầm của Nhật và 4 tàu khu trục Ấn Độ tại vùng biển ngoài khơi quần đảo Okinawa của Nhật Bản.

Hạm đội 3 của hải quân Mỹ đang có kế hoạch gửi thêm chiến hạm tới Biển Đông, hoạt động bên cạnh chiến hạm của Hạm đội 7 do các động thái ngày càng quyết đoán của Trung Quốc. Trong khi đó, Nhật cũng đang gia tăng phòng thủ trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền bằng cách trang bị tên lửa chống hạm và trạm radar cảnh báo. Việc Ấn Độ gửi tàu hải quân tới tập trận được coi là gửi đi tín hiệu không hài lòng khi Trung Quốc gia tăng hoạt động hải quân tại Ấn Độ Dương.

Vị trí đảo Okinawa của Nhật Bản. Đồ họa: Google Maps.

Văn Việt