Tài xế lao xe vào sảnh tháp Trump Plaza

Người đàn ông điều khiển chiếc Mercedes-Benz lao vào sảnh tháp Trump Plaza ở New York tối 17/9 khiến hai người bị thương.

Chiếc xe mất lái đâm qua cửa kính của tòa nhà cao cấp trên phố Huguenot và lao hẳn vào bên trong sảnh tòa nhà, làm một người trong sảnh và một người bên ngoài bị thương nhẹ. Phát ngôn viên sở cảnh sát New Rochlle, New York cho biết đây là một vụ tai nạn nhưng vẫn đang điều tra nguyên nhân.

Chiếc xe nằm ở giữa sảnh tòa nhà sau tai nạn tối 17/9. Ảnh: Twitter/Tony Aiello.

Cảnh sát chưa công bố danh tính tài xế điều khiển chiếc Mercedes-Benz. Video được phóng viên Tony Aiello của CBS News đăng trên Twitter cho thấy chiếc xe bị hư hỏng nặng sau cú đâm, bật nắp capo và nằm giữa sảnh chính tòa nhà Trump Plaza.

"Các nhân viên tại Trump Plaza cho hay sau khi lao xe vào sảnh, tài xế ra khỏi xe và ngồi lên chiếc ghế sofa, không nói năng gì", Aiello viết trên Twitter.

Hiện trường vụ tai nạn tối 17/9 ở Trump Plaza.

Trump Plaza New Rochelle, thuộc sở hữu tập đoàn Trump Organization, là tháp chung cư cao cấp 40 tầng nằm ở New Rochelle, quận Westchester, cách trung tâm thành phố New York khoảng 27 km.

