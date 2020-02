tài xế đeo 12 khẩu trang.

Trung QuốcTài xế ở tỉnh Quảng Đông bị người dùng mạng xã hội chỉ trích vì đeo tới 12 khẩu trang giữa lúc cả nước đang khan hiếm mặt hàng này.

Một video xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một nam tài xế ở thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông bị cảnh sát giao thông dừng xe để kiểm tra thân nhiệt. Cảnh sát phát hiện tài xế này đeo rất nhiều khẩu trang và yêu cầu anh ta tháo khẩu trang thừa.

Điều bất ngờ là tài xế này cởi ra tới 11 khẩu trang cho tới khi chỉ còn một chiếc trên mặt. Cảnh sát hướng dẫn anh ta rằng chỉ cần đeo một chiếc khẩu trang là đủ.

Tài xế Trung Quốc đeo 12 khẩu trang Tài xế Trung Quốc đeo 12 khẩu trang ở thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông cuối tuần trước. Video: Shanghaiist.

Video khiến người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc rất phẫn nộ bởi đất nước đang đối mặt tình trạng khan hiếm khẩu trang giữa dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona (nCoV). Nhiều người nói tài xế này đang lãng phí, thậm chí có người cho rằng khẩu trang bây giờ trở thành biểu tượng phô trương sự giàu có của những người giàu Trung Quốc như trước đây họ sử dụng đồng hồ Apple và trang sức bằng vàng.

Dịch bệnh đã khiến 910 người tử vong, hơn gần 100 người so với đại dịch SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng), và hơn 40.000 ca nhiễm bệnh, chủ yếu ở Hồ Bắc, Trung Quốc. Nhóm các chuyên gia y tế do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu đang tới Trung Quốc để hỗ trợ nước này đối phó dịch.

Huyền Lê (Theo Shanghaiist)