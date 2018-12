Syria tố Mỹ vẽ đường thoát thân cho IS ở Mosul

Hàng chục nghìn người ở Mosul có thể bị IS dùng làm lá chắn sống / Iraq bắt đầu chiến dịch đánh đuổi IS khỏi Mosul

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Ảnh: ABC News.

Bộ chỉ huy quân đội Syria cáo buộc liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu có kế hoạch để phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tháo chạy khỏi thành phố Mosul, Iraq, qua biên giới với Syria. Kế hoạch cho phép IS củng cố sự hiện diện và tạo ra "các chiến trường thực sự mới" ở miền đông Syria.

"Mọi nỗ lực vượt biên giới đều là hành động tấn công vào chủ quyền của Syria... và sẽ được đối phó bằng mọi vũ lực có thể", Reuters dẫn thông báo từ quân đội Syria hôm nay cho biết.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng bày tỏ quan ngại phiến quân IS thoát khỏi Mosul và đến Syria. Trong trường hợp đó, Nga sẽ "có hành động quân sự và chính trị thích hợp".

"Theo tôi biết, Mosul chưa bị bao vây hoàn toàn. Tôi hy vọng lý do đơn giản là họ không thể hơn là không muốn làm vậy. Kẽ hở này có thể giúp IS thoát thân", ông Lavrov nói với RT.

Quân đội Iraq và các lực lượng Peshmerga người Kurd tiến quân về phía Mosul từ bình minh ngày 17/10. Mosul, thành phố lớn thứ hai Iraq, bị IS chiếm từ hè 2014. Nơi này được coi là thành trì cuối cùng của IS tại Iraq.

Như Tâm