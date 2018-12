Syria cáo buộc liên quân Mỹ không kích vị trí quân đội chính phủ

Syria điều tên lửa Pantsir-S1 đến sát biên giới Israel / Lính Syria trả giá vì kém bản lĩnh trước tên lửa phiến quân

Tiêm kích Mỹ hoạt động gần biên giới phía đông Syria hồi năm 2016. Ảnh: USAF.

Truyền thông nhà nước Syria dẫn nguồn tin quân đội nước này cho biết máy bay thuộc liên quân do Mỹ dẫn đầu đã không kích "một trong các vị trí quân chính phủ" ở thị trấn al-Harra, gần thành phố Abu Kamal, miền đông Syria vào rạng sáng nay. Chưa có báo cáo về thiệt hại, nhưng nguồn tin này khẳng định có người thiệt mạng và bị thương sau vụ tấn công, Reuters đưa tin.

Một chỉ huy liên quân ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng tiết lộ các máy bay không người lái "có thể từ Mỹ" đã tấn công quân chính phủ ở giữa thành phố Abu Kamal và Al-Tanf, nơi đặt một căn cứ quan trọng của Mỹ trên lãnh thổ Syria.

"Không thành viên nào trong liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành không kích gần Abu Kamal", phát ngôn viên Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ tuyên bố. Lực lượng liên quân Mỹ đang hỗ trợ các nhóm tay súng Syria đối lập và người Kurd chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở phía đông bắc Abu Kamal.

Quân đội chính phủ Syria cùng lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn đã đẩy lùi phiến quân IS khỏi Abu Kamal và các vùng lân cận hồi cuối năm ngoái, nhưng IS vẫn tiến hành nhiều cuộc tấn công vào khu vực này.