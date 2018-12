Sưu tầm tác phẩm nghệ thuật - 'vũ khí' từng cứu nhà tài phiệt Jakarta

Tác phẩm điêu khắc bằng thủy tinh "Tulip with All My Love" (Hoa Tulip với Tất cả Tình yêu của Tôi) của nghệ sĩ người Nhật Yayoi Kusama trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Macan, Jakarta, Indonesia vào ngày 6/7. Ảnh: Hạnh Phạm.