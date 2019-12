Súng AK-103 tiếp tục khai hỏa sau 1.400 phát liên tục

Khẩu AK-103 bị cháy ốp lót tay và cong nòng, nhưng vẫn hoạt động tốt và duy trì độ chính xác sau khi xả liên tục 1.400 phát đạn.

Tập đoàn vũ khí Kalashnikov của Nga tuần trước đăng video với tiêu đề "Làm thế nào để hủy diệt súng AK-103", cho thấy độ bền của một trong những mẫu súng trường xuất khẩu chủ lực của tập đoàn này.

Tương tự các thử nghiệm trên khẩu AK-74M và AK-12, tập đoàn Kalashnikov cũng chuẩn bị sẵn 26 hộp tiếp đạn, mỗi hộp chứa 30 viên cỡ 7,62x39 mm cho thử nghiệm "tra tấn" mẫu AK-103. Chuyên gia thực hiện thử nghiệm phải khai hỏa khẩu AK-103 ở chế độ liên thanh cho đến khi hết đạn và nhanh chóng thay băng đạn tiếp theo để tiếp tục bắn.

Súng AK-103 bắn tốt sau 1.400 phát đạn Bài thử nghiệm độ bền của khẩu AK-103. Video: Kalashnikov Media.

Khẩu súng nhanh chóng vượt qua mốc 180 phát liên thanh theo tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng Nga và tiếp tục khai hỏa trơn tru. Chuyên gia Nga gặp khó khăn khi lên đạn sau khoảng 400 phát, nòng súng cũng nóng tới mức làm cháy phần ốp lót tay bằng polymer. Xạ thủ vứt bỏ ốp lót tay bị hỏng sau 720 phát đạn và tiếp tục khai hỏa không ngừng.

Tốc độ xả đạn quá nhanh và lượng đạn bắn ra nhiều hơn kỳ vọng của khẩu súng khiến nhóm hỗ trợ không kịp lắp đạn vào băng mới, buộc xạ thủ của Kalashnikov chờ đợi khi vượt qua mốc 1.000 phát đạn. Đợt thử nghiệm kết thúc sau 1.400 phát đạn. Chuyên gia Nga tháo súng để đánh giá hư hại, sau đó nhanh chóng lắp lại và xả thêm một băng đạn 30 viên để chứng tỏ khả năng hoạt động của nó.

Thử nghiệm đường đạn cho thấy khẩu AK-103 vẫn duy trì độ chính xác khi cả 4 viên đều có độ chụm cao, không bị tản mát dù nòng súng đã cong do đợt bắn thử trước đó.

Súng trường AK-103 đạt thành tích cao gấp hơn hai lần so với mức 587 viên của AK-74M và 680 viên của AK-12. Kết quả này một phần do đạn 7,62x39 mm của AK-103 có áp suất khí thuốc và sơ tốc đầu nòng thấp hơn, ít gây hư hại nòng hơn so với đạn 5,45x39 mm của AK-74M và AK-12.

Các mẫu AK-103 được trưng bày tại triển lãm Interpolitex của Nga. Ảnh: Thanh Hoàn.

AK-103 là súng trường tấn công được phát triển từ mẫu AK-74M của quân đội Nga, nhưng sử dụng đạn 7,62x39 mm tương tự dòng AKM thay vì 5,45x39 mm của AK-74M. Nhiều bộ phận bằng gỗ như ốp lót tay, tay cầm và báng đều được thay bằng polymer, băng đạn cũng được làm bằng nhựa tổng hợp để giảm đáng kể khối lượng súng.

Súng AK-103 có độ chính xác và tầm bắn hiệu quả cao hơn dòng AKM, gắn được nhiều phụ kiện hiện đại như kính ngắm, đèn pin, bộ chiếu tia laser và súng phóng lựu. Có ít nhất 10 nước đang biên chế dòng AK-103, trong đó Venezuela đặt mua 100.000 khẩu và được Nga hỗ trợ phát triển dây chuyền tự sản xuất.

Vũ Anh (Theo Kalashnikov Media)