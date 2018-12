Sóng thần tấn công Indonesia, 20 người thiệt mạng Sóng tràn vào bài biển Indonesia. Video: Twitter.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết sóng thần không xảy ra sau một trận động đất mà có thể do thủy triều dâng bất thường vào thời điểm trăng non và lở đất dưới đáy biển do hoạt động tại đảo núi lửa Anak Krakatau.

Hàng chục tòa nhà đã bị phá hủy sau khi sóng đánh vào các bãi biển quanh eo biển Sunda, ở Nam Sumatra và mũi phía tây của đảo Java vào 21h30 ngày 22/12.

"20 người chết, 165 người bị thương và hai người mất tích ở ba khu vực", Sutopo Purwo Nugroho, người phát ngôn của Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Indonesia cho biết.

Vị trí eo biển Sunda. Đồ họa: Google maps.

Nhân chứng Lund Andersen viết trên Facebook: "Tôi phải chạy, sóng trào vào trong đất liền 15-20m. Cơn sóng tiếp theo còn tràn vào khu vực khách sạn tôi đang ở và làm ngập những chiếc xe trên con đường ở phía sau. Tôi di tản được gia đình đến vùng cao hơn qua các con đường rừng và các ngôi làng, nơi chúng tôi được người dân địa phương giúp đỡ. Không hề hấn gì, thật may quá!".

Endan Permana, người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia ở Pandeglang, cho biết cảnh sát đang hỗ trợ các nạn nhân ở Tanjung Lesung ở tỉnh Banten, điểm du lịch nổi tiếng không xa Jakarta, vì các nhân viên phản ứng khẩn cấp chưa đến khu vực này.

Đường phố ngập lụt sau sóng thần ở Indonesia Đường ngập lụt sau sóng thần. Video: Twitter.

Eo biển Sunda nằm giữa các đảo của Indonesia là Java và Sumatra, cách Jakarta khoảng 100 km, nối biển Java với Ấn Độ Dương.

Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo va chạm nên là một trong những nước hứng chịu nhiều vụ phun trào núi lửa và động đất nhất thế giới. Hồi tháng 9, động đất 7,5 độ ở Sulawesi gây sóng thần đã khiến 2.000 người thiệt mạng và hơn 5.000 người mất tích.

Anak Krakatoa là đảo núi lửa nhỏ nổi lên từ đại dương khoảng nửa thế kỷ sau vụ phun trào năm 1883 của núi Krakatoa.

Núi Krakatoa hoạt động hồi tháng 7. Ảnh: AFP.

*tiếp tục cập nhật