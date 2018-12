Sống sót dù ôtô bị xe tải đâm bẹp dúm

Ôtô bị đâm bẹp dúm, hai phụ nữ thoát chết kỳ diệu

Theo Sina, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng 4/5 tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy chiếc xe hơi thể thao màu đen đang cắt ngang qua đường thì chiếc xe container màu đỏ lao tới, đâm một góc 90 độ. Trong tích tắc, xe lớn đẩy xe bé vào thành cầu gần đó, thậm chí chèn lên một nửa thân xe khiến nó bẹp dúm.

Chiếc xe hơi bị xe container đè bẹp. Ảnh: Sina

Sau khi bị đâm, bà Pan, 48 tuổi, người lái xe, và người chú ngồi ở ghế bên cạnh, bị mắc kẹt trong xe.

"Lúc đó chúng tôi vẫn tỉnh táo và kêu cứu, sau đó vì ngực bị chèn rất khó chịu, tôi điện thoại cho gia đình để họ gọi người giúp đỡ", ông Yu kể lại.

Lực lượng cứu hộ phải mất tới hai giờ mới có thể giải thoát được hai nạn nhân khỏi chiếc xe hơi bị kẹt một phần dưới xe tải và đưa họ đến bệnh viện. Bà Pan và ông Yu đều may mắn không bị nguy hiểm đến tính mạng, có thể do họ thắt đai an toàn.

Tài xế xe container Jiang, 37 tuổi, cũng chỉ bị thương.

Bà Pan cho hay khi đi qua ngã tư đã quan sát kỹ, thấy không có phương tiện nào mới tiến tới và xe chỉ đi với tốc độ 30 km/h.

Cảnh sát đang điều tra vụ tai nạn.

Anh Ngọc