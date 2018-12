Sóng ngầm trước cuộc chuyển giao quyền lực của Trump

'Cánh tay phải' gây nhiều tranh cãi của Donald Trump / Cựu ứng viên đảng Dân chủ muốn xem xét lại Cử tri Đoàn

Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ảnh: Washington Post

Trong quá trình vận động tranh cử, Donald Trump không ít lần xung đột với các quan chức cấp cao đảng Cộng hòa. Đến nay, ông lại phải đối mặt với một cơn sóng ngầm ngay bên trong nhóm chuyển giao quyền lực phụ trách an ninh quốc gia của mình, khi hàng loạt quan chức đảng Cộng hòa đặt nghi vấn về quan điểm cũng như những lựa chọn nhân sự mà ông đưa ra, theo Washington Post.

Trong quá trình ông Trump xây dựng đội ngũ nhân sự cho chính quyền mới, Mike Rogers, cựu nghị sĩ dày dạn kinh nghiệm về an ninh quốc gia, được nhận định là ứng viên hàng đầu cho vị trí lãnh đạo Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Thế nhưng ông này lại là một trong những người mới đây nhất bị đẩy khỏi nhóm chuyển giao quyền lực, các nguồn tin am hiểu vấn đề cho hay.

Sóng ngầm nhân sự bắt đầu xuất hiện từ hôm 15/11, khi ông Trump có cuộc gặp với phó tổng thống đắc cử Mike Pence để thảo luận việc lựa chọn thành viên nội các và những vị trí cấp cao trong Nhà Trắng. Ông Pence tuần trước thay thế Thống đốc bang New Jersey Chris Christie đảm nhận vai trò dẫn dắt đội chuyển giao quyền lực cho tỷ phú Trump.

Nội bộ xáo trộn

Ông Christie, người từng là đầu mối kết nối giữa nhà tài phiệt New York với các lãnh đạo Cộng hòa, đang đánh mất ảnh hưởng của mình. Một số đồng minh của Christie đã nhận được thông báo họ bị bật khỏi danh sách xem xét cho các vị trí cấp cao.

Theo một cựu quan chức có mối liên hệ với đội ngũ hỗ trợ tổng thống Mỹ đắc cử, nhiệm vụ "sắp xếp lại" bộ máy này do trung tướng về hưu Michael Flynn và con rể ông Trump Jared Kushner chủ trì thực hiện.

Ông Rogers thực tế không có mối liên quan rõ ràng với Thống đốc Christie nhưng từng được ông Christie tuyển vào đội ngũ cố vấn cho tỷ phú Trump. Ít nhất ba đồng minh khác của Christie cũng đã bị gạt sang một bên. Giới chuyên gia suy đoán sở dĩ Thống đốc New Jersey cùng đồng minh bị cho ra rìa một phần là bởi ông Christie khi còn là một biện lý đã khởi tố cha Jared Kushner vì tội trốn thuế và làm giả chứng từ. "Vì thế, Jared không bao giờ thích mà luôn chống đối Christie", một nguồn tin tiết lộ.

Tuy nhiên, việc loại bỏ Rogers đã tạo ra một khoảng trống về nhân sự và đội ngũ của ông Trump đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn ứng viên thay thế phù hợp.

Ông Mike Rogers. Ảnh: AFP

Theo nhiều nguồn tin, hiện làm việc dưới quyền phó tổng thống đắc cử Pence trong nhóm chuyển giao quyền lực là những cố vấn có mối quan hệ thân cận với thượng nghị sĩ Jeff Sessions, một đồng minh hàng đầu của ông Trump, mang quan điểm cứng rắn về nhập cư, và cựu chủ tịch trang tin Breitbart Stephen K. Bannon. Việc Bannon được chỉ định làm chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng bị phe Dân chủ phản đối gay gắt. Họ cáo buộc ông Bannon là người mang tư duy phân biệt chủng tộc, bài Do Thái và ghét phụ nữ.

Bên trong Tháp Trump ở Manhattan, New York, nơi tổng thống Mỹ đắc cử lên các phương án vận hành bộ máy chính quyền, các động thái thay đổi và bổ nhiệm nhân sự mới là dấu hiệu rõ ràng cho thấy tỷ phú Trump dường như sẽ điều hành theo đường lối dân túy, cứng rắn, đúng như những định hướng ông nêu ra trong quá trình tranh cử.

'Chiếc kẹo mút'

Eliot Cohen, cựu quan chức an ninh quốc gia đảng Cộng hòa từng mạnh mẽ lên tiếng phản đối ông Trump, cho hay một người bạn lâu năm, đồng thời là quan chức cấp cao thuộc đội ngũ chuyển giao quyền lực của nhà tài phiệt New York, đã đề nghị ông đưa ra bản danh sách những ứng viên phù hợp làm việc cho bộ máy an ninh quốc gia. Sau khi gợi ý một vài cái tên, Cohen nhận được email từ người bạn mà theo như lời ông miêu tả là "rất kỳ lạ, rất đáng lo ngại".

"Tôi thấy họ coi các vị trí này như những chiếc kẹo mút, thứ mà người ta mang ra để thưởng cho những đứa trẻ ngoan", Cohen nhận xét.

Cohen thêm rằng vị quan chức trong đội ngũ chuyển giao quyền lực kể trên "hoàn toàn không để tâm" đến những mối lo lắng liên quan đến quyết định bổ nhiệm Bannon của ông Trump. Các cố vấn cho nhà tài phiệt New York luôn thể hiện thái độ bảo vệ ông Bannon.

Các quan chức chuyển giao quyền lực của ông Trump chưa đưa ra bình luận song cố vấn truyền thông Jason Miller hôm 14/11 cho biết ông Trump và ông Pence hiểu rõ việc lấp đầy các vị trí còn thiếu là một nhiệm vụ cấp bách.

Stephen K. Bannon, "cánh tay phải" gây nhiều tranh cãi của ông Trump. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, một số nhà gây quỹ cùng nhà tài trợ lớn hôm qua cũng nhận được phần thưởng là ghế trong ủy ban nhậm chức tổng thống của tỷ phú Trump. Ông trùm sòng bạc Sheldon Adelson và vợ, hai người từng ủng hộ ít nhất 11,2 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, đảm nhận vai trò phó chủ tịch phụ trách tài chính.

Một số người ủng hộ khác cũng góp mặt trong ủy ban bao gồm chuyên gia tài chính New York Lew Eisenberg, người từng đứng đầu ban gây quỹ chiến dịch vận động tranh cử thuộc Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, hay Laurie J. Perlmutter, vợ giám đốc điều hành Marvel Entertainment Isaac Perlmutter. Eisenberg đã ủng hộ ông Trump 1,9 triệu USD, trong khi bà Perlmutter quyên góp cho một siêu Ủy ban Hành động Chính trị ủng hộ Trump số tiền lên đến 5 triệu USD.

Vũ Hoàng