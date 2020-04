Số người chết vì nCoV ở Mỹ vượt 6.000

Mỹ ghi nhận 6.057 ca tử vong do Covid-19 trong tổng số 245.559 ca nhiễm, theo số liệu mới nhất của Đại học Johns Hopkins.

Tính đến sáng 3/4, số ca nhiễm nCoV ở tất cả 50 bang, thủ đô Washington D.C và các vùng lãnh thổ khác thuộc Mỹ đã vượt 245.500. Wyoming đến nay là bang duy nhất của Mỹ chưa ghi nhận ca tử vong do Covid-19, theo Đại học Johns Hopkins.

Tốc độ gia tăng các ca tử vong ở thành phố New York, tâm dịch của nước Mỹ, ở mức đáng báo động, với hơn 1.500 người chết. Các nhà tang lễ ở New York đang cầu cứu khi số thi thể chờ an táng tăng đột biến, khiến họ rơi vào tình trạng quá tải.

Nhân viên y tế vận chuyển một thi thể nạn nhân Covid-19 ở Brooklyn, New York, Mỹ hôm 31/3. Ảnh: AP.

Giới chức y tế New York thông báo đã nhận 400 máy thở từ chính quyền bang, nhưng vẫn cần khoảng 3.000 chiếc trong tuần sau và muốn huy động tổng cộng 15.000 máy thở để đối phó Covid-19.

Phát biểu tại họp báo ở Nhà Trắng hôm 2/4, Tổng thống Trump thừa nhận nước này "đang trải qua thời điểm tồi tệ nhất lịch sử", song ông "không muốn làm người tiêu cực". Trump cho hay chính quyền liên bang đang soạn một khuyến nghị mới đối với người Mỹ về việc đeo khẩu trang hoặc che mặt khi ra khỏi nhà.

Ông không nói rõ thời điểm ban hành khuyến nghị mới, song cho rằng khuyến nghị sẽ không bắt buộc mọi người che mặt. Trump khẳng định rằng những loại vải như khăn quàng cổ sẽ được ưu tiên, bởi vì chúng vừa tránh được việc sử dụng khẩu trang y tế, vừa có độ dày giúp che phủ tốt hơn.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc, tháng 12/2019, khiến hơn một triệu người nhiễm bệnh, hơn 53.000 người chết. Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới, kế tiếp là Italy và Tây Ban Nha. Dịch bệnh khiến hơn 10 triệu người Mỹ mất việc làm chỉ trong vòng hai tuần qua.

Mai Lâm (Theo CNN/NBC Sandiego)