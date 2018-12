Số người chết trong vụ sập nhà máy điện Trung Quốc tăng lên 67

Sập tháp làm mát nhà máy điện Trung Quốc, 40 người chết

Hiện trường vụ sập giàn giáo cùng phần đáy tháp làm mát nhà máy điện ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Số người chết trong vụ sập giàn giáo cùng một phần tháp làm mát của nhà máy điện ở Phong Thành, Giang Tây hôm qua đã tăng lên 67, trong khi vẫn còn một người mất tích và hai người bị thương, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Tuy nhiên, truyền thông địa phương đưa tin số người chết hiện là 74.

Theo thiết kế, tháp làm mát của nhà máy điện ở Phong Thành cao 165 m, khởi công vào tháng 4. Tai nạn xảy ra khi các công nhân xây được 70 m.

Cảnh quay hiện trường của CCTV cho thấy bê tông, dầm thép xoắn vào nhau trên mặt đất, nhân viên cứu hộ khiêng nhiều thi thể ra ngoài.

Hồ sơ an toàn lao động ở Trung Quốc không được đánh giá cao, với nhiều vụ tai nạn lao động. Nhiều công ty giảm bớt các biện pháp an toàn để tiết kiệm chi phí, nạn tham nhũng cũng khiến nhiều đơn vị né tránh giám sát thi công, theo AFP. Cựu cục trưởng Cục Giám sát An toàn Lao động nước này, ông Dương Đông Lương (Yang Dongliang) hôm qua đã phải ra tòa với cáo buộc nhận hối lộ 28 triệu nhân dân tệ (hơn 4 triệu USD).

Văn Việt