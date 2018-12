Sợ bị phản bội, thủ lĩnh IS đeo đai bom tự sát đi ngủ

Bắn trượt xe bom IS, thiết giáp Iraq trả giá đắt / Nga phóng tên lửa chống hạm diệt kho vũ khí hóa học IS

Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: Independent.co.uk.

Tình báo quân sự Iraq dẫn lời điệp viên nằm vùng tại thành phố Mosul cho hay thủ lĩnh phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi đang ngày càng trở nên hoang tưởng và sinh hoạt vô độ khi bị lực lượng an ninh nước này vây chặt, theo Reuters.

"Ông ta hạn chế di chuyển và không quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Abu Bakr al-Baghdadi sống dưới lòng đất, nơi có nhiều đường hầm dẫn tới các khu vực khác nhau. Ông ta luôn mặc áo cài bom khi đi ngủ để có thể tự sát trong trường hợp bị bắt", tin nhắn từ điệp viên nằm vùng cho hay.

Tin nhắn này cùng lời kể của các chỉ huy dân quân người Kurd và lời khai của tù binh IS tiết lộ nhiều thông tin về tình trạng của IS cũng như tâm lý lãnh đạo IS trong vòng vây tại Mosul. Trong cuộc chiến này, IS vẫn rất nguy hiểm, nhưng bắt đầu nghi kị lẫn nhau.

Baghdadi nghi ngờ tất cả những người xung quanh, những người phản bội hay cung cấp tin cho quân đội Iraq đều bị phiến quân hành quyết. Trước đây, thủ lĩnh IS thường cười đùa với cấp dưới của mình, nhưng bây giờ điều đó đã chấm dứt, điệp viên tại Mosul cho biết.

Với nỗi nghi kỵ đó, Baghdadi và các thủ lĩnh IS liên tục di chuyển, làm rối loạn kế hoạch phòng thủ thành phố Mosul của phiến quân. Baghdadi đang dùng nhiều chiến thuật để ẩn náu và tự bảo vệ mình, như sử dụng nhiều phương tiện di chuyển khác nhau và liên tục thay đổi cách thức liên lạc.

Liên quân Iraq tin rằng chiến dịch vây hãm Mosul đang làm tăng cảm giác lo sợ và ngờ vực lẫn nhau trong hàng ngũ IS. Trong ngắn hạn, việc tìm cách loại bỏ những kẻ phản bội có thể giúp IS củng cố đội ngũ. Nhưng nó cũng khiến phiến quân quay ra đối đầu lẫn nhau, thay vì tập trung vào mối đe dọa lớn nhất tới từ liên quân chính phủ.

Hồi đầu tháng 10, IS phát hiện một âm mưu làm phản nhằm vào Baghdadi. Nhóm này tìm thấy tên những người tham gia và mối liên hệ tới lực lượng tình báo người Kurd trong một SIM điện thoại. 58 người trong hàng ngũ IS đã bị hành quyết, cùng với 42 người khác ở các bộ lạc địa phương.

Việc sở hữu SIM điện thoại hay phương tiện liên lạc điện tử sẽ là án tử hình không cần xét xử, theo người dân tại khu vực do IS kiểm soát. Chúng đã dựng lên nhiều điểm kiểm soát để khám người đi đường. Các cuộc đột kích thường được tiến hành ở những nơi bị không kích, do IS cho rằng người dân địa phương đã giúp liên quân xác định mục tiêu.

Liên quân Iraq dưới sự yểm trợ từ trên không của Mỹ đã phát động chiến dịch tấn công Mosul, sào huyệt cuối cùng của IS tại miền bắc nước này. Các lực lượng an ninh Iraq đến nay đang siết chặt vòng vây xung quanh thành phố, chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng với IS.

Tử Quỳnh