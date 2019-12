Siêu du thuyền va quệt trên biển

MexicoHai siêu du thuyền của công ty du lịch Carnival va chạm tại cảng Cozumel, ngoài khơi bán đảo Yucatan khiến 6 người bị thương.

Video về vụ tai nạn được tài khoản Matthew Bruin đăng lên Twitter ngày 20/12 cho thấy siêu tàu du lịch Carnival Glory quệt mạnh đuôi vào siêu tàu Carnival Legend khi nó tìm cách đậu tại cảng du lịch trên đảo Cozumel, phía đông Mexico.

Hình ảnh về vụ va chạm được các hành khách trên siêu du thuyền Oasis of the Seas gần đó ghi lại. Cú quệt đuôi giữa hai tàu tạo ra tiếng động lớn, khiến những người chứng kiến bàng hoàng. "Tàu Carnival Glory còn suýt đâm vào Oasis of the Seas", Bruin cho hay.

Lái tàu Carnival Glory dường như không để ý có tàu khác ở phía sau khi cập cảng, khiến nhiều cửa sổ ở phía sau đuôi tàu vỡ vụn khi va chạm mạnh với mũi của tàu Legend. Cả hai siêu du thuyền này đều thuộc sở hữu của công ty du lịch Carnival.

Hai du thuyền đâm nhau trên biển Hai siêu du thuyền va quệt ở Mexico. Video: WWLTV.

Carnival sau đó ra tuyên bố cho biết 6 hành khách bị thương nhẹ sau sự cố và họ đã được đưa đến trung tâm y tế trên tàu Carnival Glory để kiểm tra. Công ty nói thêm hành trình của cả hai du thuyền đều không bị ảnh hưởng do tai nạn.

"Chúng tôi đang đánh giá thiệt hại, nhưng không có vấn đề nào ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục hải trình của hai du thuyền. Chúng tôi đã khuyên khách ở cả hai chiếc thuyền hãy tận hưởng ngày cập bờ Cozumel", phát ngôn viên công ty Carnival cho hay.

Ngọc Ánh (Theo Cleveland19)