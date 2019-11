Show truyền hình về nhập cư lậu bị la ó

AnhNgười xem chỉ trích Channel 4 vô cảm khi phát loạt phim truyền hình thực tế "Nhập cư lậu" 11 ngày sau vụ 39 người chết trong container.

Tập đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế "Nhập cư lậu" được phát sóng trên kênh Channel 4 của Anh tối 4/11 đã thu hút hơn một triệu khán giả theo dõi, Daily Mail cho hay. Channel 4 trước đó dự kiến phát sóng chương trình vào ngày 28/10, nhưng hoãn lại sau vụ 39 người di cư được phát hiện chết trên xe container ở hạt Essex hôm 23/10.

Ông bà David và Carolynne Selway, hai người tham gia tập đầu tiên của serie "Nhập cư lậu". Ảnh: PA

Ở đầu chương trình, nhà sản xuất nhấn mạnh rằng loạt phim được thực hiện trước khi sự việc đau xót xảy ra. Chương trình sau đó kể lại hành trình vượt biên từ Pháp sang Anh của ông bà David và Carolynne Selway, một đôi vợ chồng đã nghỉ hưu đóng giả người nhập cư bất hợp pháp.

Khởi hành từ Caen, miền bắc nước Pháp, một tuyến đường quen thuộc của những người nhập cư trái phép, họ lên phà tới cảng Portsmouth, Anh. Ông David, một cựu doanh nhân 66 tuổi, cầm lái chiếc xe kéo nhà di động, trong khi bà Carolynne, 62 tuổi, trốn đằng sau.

Trong suốt chương trình, chiếc xe chở bà Carolynne chỉ bị kiểm tra qua loa và bà đã dễ dàng vượt biên vào Anh mà không bị phát hiện.

Tuy Channel 4 đã lùi lịch chiếu một tuần, nhiều khán giả Anh bày tỏ rằng họ vẫn cảm thấy "bực bội" khi xem "Nhập cư lậu" và đã đăng nhiều bình luận chỉ trích kênh truyền hình này trên Twitter.

"Chương trình vô cảm và vô nghĩa này chỉ khuyến khích mọi người vào Anh bất hợp pháp mà thôi. Những kẻ buôn người chắc chắn sẽ rất vui khi chứng kiến tình trạng an ninh biên giới lỏng lẻo của Anh. Thật đáng xấu hổ", Alp Mehmet, chủ tịch tổ chức Giám sát Nhập cư Anh quốc, nói.

"Thật xấu hổ cho Channel 4 khi tạo ra một trò đùa dựa trên tình huống đã khiến nhiều người tuyệt vọng thiệt mạng", một khán giả bình luận.

Một người cũng cho rằng đây là "chương trình vô cảm nhất năm", còn người khác cho rằng serie truyền hình này không chỉ phát sóng sai thời điểm mà còn có vấn đề về nội dung.

Trong khi đó, bà Carolynne giải thích lý do tham gia chương trình là để kiểm chứng tình hình kiểm soát biên giới của Anh. "Tôi muốn thấy các nhân viên hải quan đang làm nhiệm vụ của họ. Tôi muốn bị bắt để chứng tỏ rằng biên giới của chúng tôi đang được kiểm soát tốt. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi rất lo bị bắt nhưng cũng tức giận vì mọi chuyện diễn ra quá đơn giản", bà nói.

Chiếc xe mà ông bà David và Carolynne Selway sử dụng để vượt biên vào Anh trong tập đầu tiên của serie "Nhập cư lậu". Ảnh: Channel 4

Trước làn sóng chỉ trích của nhiều khán giả, phát ngôn viên Channel 4 khẳng định bộ phim tài liệu chỉ đang dùng những người tham gia bí mật để điều tra mối quan ngại về an ninh ở biên giới Anh.

"Được quay vào mùa hè này, chương trình thử nghiệm an ninh ở biên giới Anh và mang lại cho công chúng cái nhìn khái quát hơn về một vấn đề quan trọng mà đất nước này đang đối mặt", đại diện kênh truyền hình nói. "Hơn hết, sau sự việc khủng khiếp này, những phát hiện gây sốc của bộ phim đã trở thành một mối quan tâm khẩn thiết của công chúng".

Trong thông cáo hôm 2/11, Bộ Nội vụ Anh cáo buộc Channel 4 "vừa vô cảm vừa thiếu trách nhiệm" khi phát sóng chương trình quá sớm, trong lúc dư luận còn chưa hết bàng hoàng về vụ 39 người thiệt mạng trong xe container.

"Các băng đảng tội phạm có tổ chức không tôn trọng mạng người, nên việc làm một chương trình về hoạt động phi pháp của chúng là hành động thiếu suy nghĩ. Điều đó sẽ chỉ khuyến khích chúng lợi dụng biên giới của chúng ta để kiếm lời, bất chấp tính mạng của những con người tuyệt vọng, dễ bị tổn thương", thông cáo cho hay.

Sau khi "Nhập cư lậu" được phát sóng, Bộ Nội vụ Anh cũng đối mặt với chỉ trích từ công chúng vì an ninh lỏng lẻo ở biên giới. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của cơ quan này xác nhận những người tham gia chương trình không phạm tội vì họ là công dân Anh.

Thi thể của 31 người đàn ông và 8 phụ nữ được tìm thấy trong xe container ở khu công nghiệp gần cảng Purfleet, hạt Essex, đông bắc London rạng sáng 23/10, sau khi được chuyển tới từ Bỉ bằng phà. Anh tin rằng các nạn nhân này là công dân Việt Nam và đã liên lạc với gia đình một số người nhưng chưa công bố danh tính.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc sáng qua cho biết danh tính các nạn nhân sẽ được công bố trong vài ngày tới và cơ quan chức năng đã lên kế hoạch đưa các thi thể từ Anh về Việt Nam.

Hai tài xế lái xe đầu kéo chở container đã bị bắt và truy tố các cáo buộc ngộ sát, âm mưu buôn người và hỗ trợ nhập cư trái phép, trong khi hai nghi phạm khác đang bị truy nã. Tại Việt Nam, công an hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cũng đã bắt 11 nghi can liên quan đường dây môi giới lao động sang Anh trái phép, dựa theo thông tin trình báo của các gia đình nghi có con là nạn nhân tử vong trên xe container.

Anh Ngọc

