Sếp công an Trung Quốc mất chức vì vợ

Tong Xiaohua, trưởng công an quận ở Trùng Khánh, ngày 11/8 bị cách chức sau khi vợ ông này hành hung một nam tài xế giữa đường.

Bà Li (trái) tát nam tài xế trên đường phố Trùng Khánh, Trung Quốc tháng trước. Ảnh: Weibo.

Công an thành phố Trùng Khánh ở tây nam Trung Quốc hôm 11/8 thông báo cách chức Tong Xiaohua, trưởng công an quận Du Bắc, vì "vi phạm kỷ luật" sau cuộc điều tra hai tuần liên quan bê bối trên đường phố của vợ ông.

Công an Trùng Khánh vào cuộc điều tra sau khi Li Yue, vợ của Tong, cố tìm cách quay đầu xe trên đường phố nhưng không thể vì chiếc xe phía sau không cho cô đủ khoảng trống. Li, đội mũ rộng vành và mang giày cao gót, ra khỏi chiếc Porsche sang trọng màu đỏ để cãi nhau với tài xế chiếc Chery, một mẫu xe cấp thấp ở Trung Quốc.

Sau một hồi cãi vã, Li tát vào mặt nam tài xế và bị anh này tát lại. Vợ của nam tài xế nói rằng Li đã chế giễu chồng cô mặc quần áo rẻ tiền và lái "chiếc xe của bọn ăn mày".

Cảnh sát Trùng Khánh khi đó cho biết Li đã bị phạt 200 nhân dân tệ (28 USD) vì quay đầu xe ở vạch sang đường và thêm 50 tệ (7 USD) vì đội mũ, đi giày cao gót khi lái xe, những hành động vi phạm quy định về an toàn khi lái xe theo luật pháp Trung Quốc. Cô cũng bị trừ hai điểm trên bằng lái.

Hành vi của Li đã gây phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người chỉ trích cô "vô đạo đức", trong khi những người khác lục lại ảnh và video trên tài khoản mạng xã hội của Li, cáo buộc cô thường xuyên phô trương sự giàu có.

"Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ sự cố này và duy trì nghiêm kỷ luật trong lực lượng cảnh sát. Chúng tôi sẽ bắt đầu từ một hộ gia đình nhỏ để đảm bảo an toàn cho mọi người trong xã hội", thông báo của công an Trùng Khánh nêu, song không cung cấp thông tin chi tiết về sự việc hay Tong có bị kết tội hay không. Cựu trưởng công an quận này đang tiếp tục bị điều tra.

Li hôm 11/8 cũng ra thông báo xin lỗi và nói rằng cô "rất hối hận" về sự cố.

Huyền Lê (Theo SCMP)