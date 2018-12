Sách về Trump 'làm mưa làm gió' trước khi ra mắt

Những khoảnh khắc khác thường của Trump năm 2017 / Trump ngày nào cũng chơi golf trong kỳ nghỉ năm mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP.

Cuốn sách có tựa đề "Fire and Fury: Inside the Trump White House", tạm dịch "Lửa và cuồng nộ: Bên trong Nhà Trắng của Trump", do phóng viên Michael Wolff chắp bút sẽ được công bố vào thứ ba tuần sau. Tuy nhiên, ngay từ tuần này, sách đã "gây bão" trong dư luận, CNN hôm qua đưa tin.

Một số phóng viên tìm được cách sở hữu sớm ấn phẩm kéo theo việc đoạn trích đầu tiên được công bố ngày 3/1. Đoạn trích thứ hai từ cuốn sách sẽ ra mắt công chúng trong ngày 4/1.

Trong vòng 24 giờ, "Lửa và cuồng nộ" vươn từ vị trí 48.449 lên số 1 trên bảng xếp hạng sách bán chạy của Amazon. Nội dung chứa những đoạn trích gây chấn động như của Steve Bannon, cựu chiến lược gia trưởng thời ông Trump, là một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của sách.

Theo tạp chí New York, tác giả Wolff đã thực hiện 200 cuộc phỏng vấn và hoạt động trong nhiều tháng ở Cánh Tây Nhà Trắng nhằm phục vụ việc viết sách. Cây bút gây nhiều tranh cãi này sẽ xuất hiện trong chương trình "Today" ngày 5/1 trên kênh NBC để nói về sách kể chuyện ông chủ Nhà Trắng.

Việc nội dung sách bị rò rỉ sớm và được dư luận quan tâm buộc nhà xuất bản Henry Holt & Company phải điều chỉnh kế hoạch giới thiệu sản phẩm. Trong khi đó thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders bình luận cuốn sách là "tiểu thuyết lá cải nhảm nhí".

Vũ Phong