Sách hé lộ Trump sốc, Melania khóc khi thắng cử tổng thống

Sách về Trump 'làm mưa làm gió' trước khi ra mắt / Ivanka Trump có thể nuôi mộng thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên

Cuốn sách do nhà báo Michael Wolff viết mang tên "Fire and Fury: Inside the Trump White House" ("Lửa cháy và Cuồng nộ: Bên trong Nhà Trắng của Trump") đang được mong chờ và gây nhiều tranh cãi.

BBC dẫn lời Wolff cho biết cuốn sách được viết dựa trên hơn 200 cuộc phỏng vấn khi ông có cơ hội tiếp cận Cánh Tây Nhà Trắng sau lễ nhậm chức của Trump để tìm hiểu bên trong chính quyền của tỷ phú Mỹ.

Thái độ không vui của vợ chồng Trump trong ngày nhậm chức 21/1/2017. Ảnh: AFP

Trong một đoạn trích được đăng tải trên New York Magazine, tác giả mô tả sự sửng sốt và khiếp đảm mà nhóm tranh cử của ông Trump trải qua khi giành chiến thắng trước đối thủ Hillary Clinton vào tháng 11/2016.

"Ngay sau 8h vào tối bầu cử, khi điều không ngờ tới rằng Trump có thể chiến thắng dường như được xác nhận, Don Jr đã nói với một người bạn rằng cha của anh, hay DJT như cách anh gọi ông, trông cứ như đã gặp ma. Melania đã khóc và không hề vui mừng", Wolff viết.

Ông hé lộ trong chưa đầy một giờ, Trump chuyển từ trạng thái mụ mị sang hoài nghi, hoảng loạn rồi cuối cùng đột ngột tin rằng ông xứng đáng và hoàn toàn có thể trở thành tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, ngày diễn ra lễ nhậm chức 21/1/2017 có nhiều điều khiến Trump không hài lòng. Ông nổi giận khi các ngôi sao hạng A tẩy chay sự kiện này, cáu kỉnh về phòng ở tại nhà khách Blair và đã cãi vã với vợ khiến bà khóc. Suốt cả ngày hôm đó, ông mang bộ mặt giận dữ, bực bội, "vai gồng lên, tay vung vẩy, nhăn trán, mím môi".

Những gì ông Wolff mô tả khiến nhiều người nhớ đến những hình ảnh ghi lại gương mặt không vui và nụ cười gượng gạo của bà Melania với chồng khi ông tuyên thệ nhậm chức.

"Trump, trên thực tế, nhận thấy Nhà Trắng phiền toái và thậm chí khá đáng sợ. Ông ấy co mình lại trong phòng ngủ riêng - lần đầu tiên kể từ thời Kennedy, một đôi vợ chồng tổng thống ở hai phòng riêng. Trong những ngày đầu, ông đã yêu cầu thêm hai màn hình TV ngoài một cái có sẵn, và một ổ khóa cửa khác, dẫn tới cuộc tranh cãi với Mật vụ, những người khẳng định rằng họ có quyền vào phòng", ông Wolff cho hay.

Trump được cho là cảm thấy Nhà Trắng phiền toái và thậm chí khá đáng sợ. Ảnh: AP

Trước khi trở thành tổng thống, là một trùm bất động sản, Trump sống tự do theo những quy tắc của riêng ông. Việc chuyển vào Nhà Trắng, nơi cựu tổng thống Bill Clinton từng mô tả là "viên ngọc của hệ thống nhà lao liên bang" và Harry Truman gọi là "nhà tù trắng", được đánh giá là một cú sốc với Trump.

"Lửa cháy và Cuồng nộ: Bên trong Nhà Trắng của Trump" dự kiến được phát hành vào ngày 9/1 nhưng hiện đã trở thành sách bán chạy nhất trên Amazon.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders chỉ trích tác phẩm này chứa đầy "những lời giả dối và sai lệch" và là "tiểu thuyết lá cải nhảm nhí".

Văn phòng của đệ nhất phu nhân Mỹ cũng bác bỏ những thông tin liên quan tới bà Melania. Giám đốc truyền thông Stephanie Grisham nói trong một thông cáo rằng "bà Trump ủng hộ quyết định tranh cử tổng thống của chồng mình và trên thực tế đã động viên ông ấy làm điều này. Bà tin rằng ông ấy có thể chiến thắng và rất vui khi ông ấy thành công".

Anh Ngọc