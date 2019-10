Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ từ chức

Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Kevin McAleenan rời nhiệm sở để dành thời gian cho gia đình và lĩnh vực tư nhân, Trump thông báo.

"Kevin McAleenan đã hoàn thành xuất sắc công việc trong vai trò quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa. Chúng tôi đã cùng nhau giải quyết tốt các vấn đề vượt biên. Sau nhiều năm làm việc trong chính phủ, Kevin bây giờ muốn dành nhiều thời gian cho gia đình và các hoạt động ở lĩnh vực tư nhân. Xin chúc mừng Kevin đã hoàn thành tốt công việc!", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng Twitter hôm 11/10.

Trump cũng cho biết ông sẽ công bố quyền Bộ trưởng An ninh nội địa vào tuần tới và hiện ông có "rất nhiều ứng viên tuyệt vời".

Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kevin McAleenan tại một phiên điều trần ở Hạ viện hồi tháng 7. Ảnh: AFP.

McAleenan từng là giám đốc Cục Biên phòng và Hải quan trước khi được chỉ định làm quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa hồi tháng 4, thay thế bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen, người từ chức vì bất đồng với Trump.

Trong nhiệm kỳ ngắn ngủi của McAleenan, chính quyền Trump tăng cường nỗ lực ngăn cản những người di cư từ Honduras, Guatemala và El Salvador bằng cách yêu cầu Mexico ngăn họ quá cảnh và yêu cầu họ nộp đơn xin tị nạn tại quốc gia nhập cảnh đầu tiên, tức Guatemala hoặc Mexico.

"Tôi muốn cảm ơn Tổng thống đã cho tôi cơ hội được phục vụ cùng đội ngũ trong Bộ An ninh Nội địa", McAleenan sau đó viết trên Twitter. "Với sự hỗ trợ của Tổng thống, trong 6 tháng qua, chúng tôi đã đạt tiến bộ to lớn trong việc giảm khủng hoảng an ninh biên giới và nhân đạo mà chúng ta phải đối mặt trong năm nay".

Huyền Lê (Theo AFP)