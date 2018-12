Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách 1.300 tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa

Quân đội Mỹ không có tiền tổ chức duyệt binh theo ý Trump / Trump ký đạo luật mở cửa trở lại chính phủ Mỹ

Tòa nhà quốc hội Mỹ. Ảnh: AFP.

Thượng viện Mỹ sáng sớm 23/3 thông qua dự luật ngân sách 1.300 tỷ USD với tỷ lệ 65 ủng hộ, 32 phản đối. Dự luật, dày 2.232 trang, được Hạ viện Mỹ thông qua ngày 22/3 với tỷ lệ 256 ủng hộ, 167 phản đối, theo AFP. Dự luật hiện được chuyển lên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua.

Dự luật ra đời cuối ngày 21/3, sau nhiều tuần thương lượng giữa các nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ, trong bối cảnh chính phủ Mỹ đối mặt nguy cơ đóng cửa lần thứ ba do ngân sách hiện tại chỉ tài trợ đến hết ngày 23/3. Dự luật mới cho phép chính phủ Mỹ hoạt động đến hết năm tài khóa vào ngày 30/9.

Mức chi quốc phòng trong dự luật là 700 tỷ USD, cao hơn 61 tỷ USD so với năm 2017. Chi tiêu nội địa phi quân sự là 591 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm trước. Dự luật còn cung cấp 1,6 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức ông Trump mong muốn, cho an ninh biên giới và xây dựng hoặc sửa chữa hàng rào biên giới.

Rand Paul, nghị sĩ Cộng hòa, trước đó dọa trì hoãn Thượng viện bỏ phiếu bởi ông cho rằng cần phải đọc dự luật trước khi quyết định. "Tôi làm việc liên tục và giờ mới chỉ đọc đến trang 600", Paul nói với Fox News ngày 22/3. Paul từng khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa hôm 9/2 bằng cách phản đối Thượng viện bỏ phiếu nhanh.

Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan mô tả đây là dự luật giúp "tái thiết quân đội, đảm bảo biên giới và mang lại mức tăng lương cao nhất cho công chức suốt 8 năm qua". Phe Dân chủ tỏ ý hài lòng về kết quả thương lượng.

"Nhìn chung, chúng tôi, phe Dân chủ, hài lòng với những gì đạt được trong các ưu tiên cho tầng lớp trung lưu ở Mỹ, gồm về cơ sở hạ tầng, giáo dục, sức khỏe tâm thần, chăm sóc trẻ em", lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer nói.

Nhà Trắng cho biết dự luật không đáp ứng tất cả những kỳ vọng nhưng ông Trump vẫn sẵn sàng ký duyệt. "Dự luật có hoàn hảo không? Không", Mick Mulvaney, giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng, nói. "Nó có đúng là thứ chúng tôi đề nghị không? Không".

Chính phủ Mỹ năm 2018 đã đóng cửa hai lần, vào ngày 20/1 và 9/2. Việc để chính phủ phải đóng cửa lần thứ ba sẽ khiến phe Cộng hòa, đang chiếm thế đa số tại lưỡng viện, bẽ mặt ngay trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Như Tâm