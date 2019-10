Quốc hội Mỹ biết về vụ đột kích thủ lĩnh IS muộn hơn Nga

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chỉ trích Trump vì thông báo cho giới chức Nga về vụ đột kích thủ lĩnh IS trước khi nói với quốc hội.

"Hạ viện phải được thông báo về vụ đột kích, cũng như chiến lược tổng thể của chính phủ trong khu vực. Người Nga đã được thông báo trước thay vì các lãnh đạo của quốc hội", bà Pelosi cho biết trong thông báo hôm 27/10.

Chủ tịch Hạ viện ca ngợi những nỗ lực và đóng góp của quân đội Mỹ cùng các chuyên gia tình báo trong chiến dịch đột kích tiêu diệt Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhưng cho rằng họ "xứng đáng nhận được sự lãnh đạo mạnh mẽ, sáng suốt và chiến lược từ Washington".

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo hôm qua xác nhận al-Baghdadi đã chết bằng cách tự kích nổ đai bom tự sát khi bị đặc nhiệm Mỹ dồn đến đường cùng trong cuộc đột kích vào căn nhà của y ở Idlib, Syria vào tối 26/10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 27/10. Ảnh: AFP.

Ông chủ Nhà Trắng còn gửi lời cảm ơn tới Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Syria vì đã giúp đỡ trong chiến dịch này. Theo Trump, Nga đã đồng ý mở không phận cho máy bay chở đặc nhiệm Mỹ thực hiện cuộc đột kích và các đồng minh người Kurd cũng cung cấp nhiều thông tin hữu ích.

Tổng thống Mỹ thừa nhận rằng chỉ thông báo cho "một số" lãnh đạo quốc hội về cuộc đột kích vì muốn "đảm bảo bí mật". "Tôi không muốn có thiệt hại về người. Việc rò rỉ thông tin có thể dẫn tới cái chết của tất cả họ", Trump giải thích.

Theo Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff, Trump chưa bao giờ cung cấp trước những thông tin mật cho ông hoặc các thành viên khác thuộc nhóm 8 nghị sĩ lưỡng đảng cấp cao của quốc hội, gồm bà Pelosi và lãnh đạo phe thiểu số thượng viện Chuck Schumer. Schiff giải thích rằng việc liên lạc giữa Nhà Trắng với quốc hội rất quan trọng nếu có tình huống phát sinh.

Cái chết của Baghdadi được cho là thắng lợi quan trọng đối với Trump sau khi ông đột ngột quyết định rút binh sĩ Mỹ khỏi Syria, làm dấy lên lo ngại IS sẽ trỗi dậy. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho rằng việc tiêu diệt thủ lĩnh IS "không có tác động nào tới tình hình tác chiến tại Syria" do phiến quân IS đã bị chính phủ Syria và quân đội Nga "nghiền nát" từ đầu năm 2018.

Ánh Ngọc (Theo Huffington Post)