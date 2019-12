Quảng trường Thời đại siết an ninh đêm giao thừa

MỹNew York triển khai hàng nghìn sĩ quan với kỳ vọng Quảng trường Thời đại sẽ là nơi "an toàn nhất trái đất" đêm giao thừa.

Sở cảnh sát New York cũng huy động các đơn vị chuyên trách được trang bị súng trường, chó nghiệp vụ phát hiện thuốc nổ và nhiều biện pháp khác nhằm đảm bảo an ninh tại Quảng trường Thời đại đêm nay. Thiết bị bay không người lái của cảnh sát dự kiến cũng được sử dụng.

John Miller, phó cảnh sát trưởng New York phụ trách chống khủng bố và tình báo, cho biết sử dụng các công cụ và nghiệp vụ an ninh khác nhau sẽ giúp cảnh sát có thêm cơ hội "phát hiện những bất thường".Quảng trường Thời đại có lẽ sẽ là nơi an toàn nhất trên trái đất vào đêm giao thừa.

Cảnh sát hiện chưa có thông tin về bất cứ mối đe dọa nào với sự kiện.

Cảnh sát New York kiểm tra một người đàn ông tại Quảng trường Thời đại trước lễ đón giao thừa năm 2015. Ảnh: AP.

"Đây sẽ là một trong những buổi lễ được bảo vệ tốt nhất trên toàn thế giới. Chúng ta sẽ chào đón đêm giao thừa vui vẻ và an toàn", Shea nói, nhưng thêm rằng người dân vẫn nên cảnh giác và hãy báo tin cho cảnh sát hoặc điện tới đường dây nóng nếu cảm thấy có điều bất thường.

Cảnh sát New York sẽ giám sát hơn 1.000 camera an ninh, cùng với nguồn cấp dữ liệu từ trực thăng và thiết bị bay không người lái, trong đó có một số thiết bị có thể chụp ảnh nhiệt, lập bản đồ 3D và phóng to đối tượng khả nghi.

Năm ngoái, New York đã triển khai 7.000 cảnh sát, sử dụng hàng nghìn camera an ninh cố định cùng chó nghiệp vụ để đảm bảo an ninh cho lễ giao thừa quy mô lớn tại Quảng trường Thời đại.

Ngọc Ánh (Theo AP)