Quân đội Syria đánh bật IS khỏi thành trì cuối cùng ở miền nam

Syria sử dụng 'pháo phản lực quái vật' diệt IS / Đặc nhiệm Nga, Syria giải cứu 19 con tin từ tay IS

Binh sĩ quân đội chính phủ Syria tham chiến tại Al-Safa. Ảnh: AFP.

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) hôm qua cho biết quân đội chính phủ Syria đã giành quyền kiểm soát khu vực núi lửa Al-Safa, thành trì cuối cùng của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền nam nước này. Tàn quân IS đã rút chạy về sa mạc Badia ở phía đông, theo AFP.

Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman nhận định phiến quân IS rút khỏi vùng núi lửa Al-Safa sau khi "đạt thỏa thuận với lực lượng chính phủ", nhằm kết thúc một tháng bị vây hãm và liên tục hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội. Damascus trước đó đã tăng cường hoạt động không kích và bổ sung hàng trăm binh sĩ cho chiến dịch tại Al-Safa.

Truyền hình nhà nước Syria cho biết quân đội nước này đang truy quét những tay súng IS còn sót lại. Thất bại ở Al-Safa khiến IS chỉ còn kiểm soát một khu vực ở miền đông Syria, nơi chúng phải đối mặt với những đòn đánh từ lực lượng do Mỹ ủng hộ.

Quân đội Syria dưới sự hậu thuẫn của Nga đang nỗ lực giành lại các vùng lãnh thổ từ tay phiến quân và lực lượng nổi dậy. Chiến dịch giải phóng khu vực miền nam được phát động từ giữa tháng 7 đã tiêu diệt phần lớn phiến quân IS hoạt động tại đây và buộc các nhóm nổi dậy rút về Idlib.

Khoảng 1.000 tay súng đã cố thủ tại núi lửa Al-Safa đã chống trả quyết liệt và thường xuyên phản công nhằm phá vỡ vòng vây. Trong đợt phản công ngày 1/11, phiến quân IS lợi dụng yếu tố bất ngờ để đột kích khiến nhiều binh sĩ chính phủ thiệt mạng.