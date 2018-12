Quân đội Mỹ diệt 150 phiến quân IS khi chính phủ đóng cửa

Tàn quân IS chạy về thủ đô Syria, liên quân Mỹ ngừng truy kích

Máy bay Mỹ không kích diệt hàng trăm phiến quân IS ở Syria. Ảnh minh họa: USAF.

Không quân Mỹ tiến hành đợt không kích tiêu diệt 150 tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cố thủ dọc sông Euphrates tại Syria hôm 20/1, trong thời điểm chính phủ Mỹ đang đóng cửa vì Thượng viên chưa thông qua dự luật ngân sách liên bang, Fox News hôm qua đưa tin.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết cuộc không kích diễn ra gần thành phố Al-Shaafah, nơi Lầu Năm Góc nghi ngờ thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi đang ẩn náu. Mục tiêu bị tấn công là một cơ sở đang tập trung số lượng lớn phiến quân đang tìm cách rời khỏi khu vực.

"Những chiến binh thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đã hỗ trợ theo dõi và chỉ thị mục tiêu trước đợt không kích", tuyên bố của Lầu Năm Góc nhấn mạnh.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu với sự tham gia của 70 quốc gia đang thực hiện nhiều cuộc không kích và pháo kích nhằm vào các mục tiêu IS tại Syria và Iraq. Sau hàng loạt thất bại tại hai quốc gia Trung Đông này, tàn quân IS hiện đã mất khoảng 90% đất đai từng chiếm đóng và đang tìm cách rút vào sa mạc.

Nguyễn Hoàng