Quan chức trại giam Trung Quốc dẫn gái mại dâm phục vụ phạm nhân

Bên trong trại giam huyện Đông Hương, thành phố Phúc Châu, tỉnh Giang Tây. Ảnh: Eastbuzz

Theo Sina, phạm nhân He Yuling, 32 tuổi, đã quan hệ tình dục với gái mại dâm tại quán cà phê của trại giam huyện Đông Hương, thành phố Phúc Châu, vào ngày 2/5/2015. He bị bắt giam vì mở sòng bạc và nhẽ ra mãn hạn 9 tháng tù vào tháng 7 năm ngoái.

Theo bằng chứng mà The Paper thu thập được, He đã mua chuộc phó giám đốc trại giam Lei Ronghui và một công an bằng một thùng thuốc lá trị giá khoảng 100 USD. Sau đó, ông Lei đã dẫn He tới quán cà phê, nơi cô gái bán dâm có tên Lu Lu và người đàn ông đi cùng đang đợi sẵn.

He đã quan hệ tình dục với Lu trong 20 phút. Trong thời gian này, phó giám đốc nhà tù liên tục yêu cầu nhân viên giục He nhanh chóng xong việc. Sau khi đưa gái bán dâm ra khỏi trạm giam, người đàn ông trên còn dẫn một cựu phạm nhân vào gặp He.

Tối hôm đó, người này tiếp tục gọi điện đề nghị ông Lei cho mình cùng Lu Lu vào thăm He, dù cả hai vừa đến nhà tù vào buổi chiều.

Theo thông báo từ cục quản lý nhà tù tỉnh Giang Tây, phạm nhân được phép gặp gia đình và người giám hộ mỗi tháng một lần trong tối đa nửa tiếng, trừ ngày lễ và cuối tuần.

Ngày 2/5/2015 rơi vào thứ 7, tuy nhiên, quy định của trại giam huyện Đông Hương vẫn cho phép thăm tù nhân vào cuối tuần, ngoại trừ ban đêm. Tuy nhiên, ông Lei không được phép để phạm nhân một mình với người ngoài.

Công an Đông Hương nhận đơn tố cáo về những hành vi của phó giám đốc Lei vào hôm 12/5.

Tuy nhiên, ông khai mình bị Lu và người đàn ông đi cùng lừa gạt. "Nếu biết đó là gái mại dâm, tôi không đời nào để cô ta vào", ông Lei nói.

Hôm 19/7, công an tỉnh Giang Tây công bố có 5 cán bộ nhân viên trong ngành dính líu vào bê bối này, trong đó có giám đốc trại giam và trưởng công an huyện. Những người này nhận các hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trước Đảng tới sa thải.

Phó giám đốc trại giam đã bị cách chức vào tháng 8 năm ngoái và bị cảnh cáo nghiêm khắc trước Đảng. Cô gái bán dâm bị bắt còn đồng phạm cũng bị xử phạt.

Nếu bị phát hiện sắp xếp nhiều cuộc gặp gỡ tương tự, cho phép mua bán dâm tại trại giam, ông Lei có thể bị kết tội môi giới mại dâm và lạm dụng chức quyền.

Lan Hương