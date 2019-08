Quan chức Mỹ minh họa luật nhập cư bằng thơ

Quan chức về nhập tịch nhắc tới bài thơ ở Tượng Nữ thần Tự do để khẳng định người nhập cư có năng lực mới được chào đón tại Mỹ.

Giám đốc Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ Ken Cuccinelli. Ảnh: AP.

Trong chương trình "Morning Edition" của đài NPR được phát sóng ngày 13/8, Quyền giám đốc Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ Ken Cuccinelli nhắc lại lời trong bài thơ "The New Colossus" của Emma Lazarus ở chân Tượng Nữ thần Tự do: "Hãy trao cho tôi những nỗi mệt nhọc và nghèo khổ của bạn. Hỡi những người có thể tự đứng trên hai bàn chân". Theo Cuccinelli, "những người có thể tự đứng trên đôi chân" là những người sẽ không trở thành gánh nặng của xã hội.

Chính quyền Tổng thống Trump ngày 12/8 thông báo sẽ không cấp quốc tịch và thẻ xanh cho những người nhập cư quá nghèo hoặc có trình độ giáo dục thấp, bao gồm những người nhập cư nhận tem phiếu thực phẩm, bảo hiểm y tế cộng đồng, hỗ trợ về chỗ ở và các phúc lợi xã hội khác.

Ông Cuccinelli cho rằng việc có thể tự lập là một trong những nội dung cốt lõi của giấc mơ Mỹ. "Luật liên bang từ lâu đã yêu cầu các công dân nước ngoài dựa vào chính khả năng và nguồn lực của gia đình họ, các nguồn tài trợ và các tổ chức tư nhân trong cộng đồng của họ để thành công", Cuccinelli cho hay.

Khi được hỏi liệu những thay đổi trong quy định mới về nhập cư có khiến bài thơ của Lazarus bị dỡ bỏ tại chân bức tượng hay không, Cuccinelli cho hay: "Tôi không cho rằng chúng ta sẵn sàng loại bỏ bất cứ thứ gì khỏi Tượng Nữ thần Tự do". "Chúng ta có lịch sử lâu đời là một trong những quốc gia cởi mở nhất trên thế giới dựa trên rất nhiều nền tảng, cho dù bạn là người tị nạn, hay tới đây để đoàn tụ với gia đình hoặc nhập cư".

Cuccinelli cũng cho biết quy định mới sẽ bao gồm quá trình đánh giá liệu những người xin cấp thẻ xanh hoặc quốc tịch Mỹ có khả năng trở thành gánh nặng cho cộng đồng hay không. Chính quyền Trump có lập trường cứng rắn với vấn đề nhập cư hợp pháp cũng như bất hợp pháp vào Mỹ và hướng tới nỗ lực tạo ra hệ thống nhập cư dựa trên năng lực và kỹ năng của người nhập cư.

Bài thơ "The New Colossus" được khắc lên một tấm đồng đặt dưới chân bức tượng Nữ thần Tự do ở New York năm 1903, 17 năm sau khi bức tượng được khánh thành vào năm 1886.

Thu Hương (Theo CNN)