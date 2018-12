Quan chức Ấn Độ gây tranh cãi vì để nhân viên cúi người buộc giày

Quan chức Ấn Độ gây tranh cãi vì để nhân viên buộc giày

Vụ việc xảy ra trong một sự kiện mừng quốc khánh Ấn Độ ngày 15/8 ở thành phố Kendujhar, bang Odisha.

Một nhân viên an ninh của Jogendra Behera, quan chức phụ trách các doanh nghiệp vừa, nhỏ và hành chính công bang Odisha, được nhìn thấy đang buộc dây giày cho ông sau khi ông kéo quốc kỳ. Behera khi đó nói ông là "nhân vật quan trọng (VIP)" để đáp trả sự chỉ trích, theo NDTV.

"Tôi phải kéo cờ trong khi anh ta thì không", ông Behera nói.

Quan chức này ngay hôm sau phải đính chính lại, cho biết nhân viên an ninh làm như vậy vì ông có vấn đề sức khỏe, không thể cúi người. "Chân trái tôi rất đau, tôi không thể cúi người. Do đó, nhân viên an ninh tự nguyện buộc dây giày cho tôi. Cậu ấy giống như con trai tôi vậy", ông nói.

Cách trả lời của Behera khiến người dùng mạng xã hội tại Ấn Độ phẫn nộ, yêu cầu ông từ chức.

Đây không phải lần đầu tiên vụ việc như vậy xảy ra ở Ấn Độ. Tháng 5/2015, Rachpal Singh, quan chức quy hoạch bang West Bengal, bị bắt gặp lúc được một cảnh sát buộc dây giày. Đảng đối lập tại bang West Benga gọi đây là hành động xúc phạm nhân phẩm.

Như Tâm