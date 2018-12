Putin tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga với 30 loạt đại bác chào mừng

Cuộc phỏng vấn đầu tiên của Putin khi đắc cử Tổng thống Nga 18 năm trước / Putin hôm nay nhậm chức tổng thống lần thứ 4

Putin sắp tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga lần thứ 4

Tổng thống Putin hôm nay lên chiếc xe limousine sản xuất nội địa để di chuyển từ văn phòng của ông đến Đại sảnh Andereevsky tại Điện Kremlin. Khi đồng hồ điểm 12h trưa (16h giờ Hà Nội), ông bước vào sảnh trong tiếng vỗ tay của quan khách.

"Là tổng thống Liên bang Nga, tôi thề sẽ tôn trọng và bảo vệ quyền và tự do của công dân; tuân thủ và bảo vệ Hiến pháp; bảo vệ chủ quyền, độc lập, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; trung thành với nhân dân", ông Putin nói khi đặt tay phải lên bìa đỏ của cuốn Hiến pháp Nga.

Diễn văn nhậm chức của ông kéo dài khoảng 10 phút, tập trung vào tình yêu nước, phúc lợi cho người dân và thúc đẩy công nghệ. Ông cảm ơn người Nga vì sự ủng hộ chân thành và gắn kết, nhấn mạnh ông hiểu trách nhiệm khổng lồ trên vai mình. "Tôi đảm bảo rằng mục tiêu cuộc đời và công việc của tôi luôn là phục vụ nhân dân và tổ quốc".

Putin cho rằng nước Nga cần vượt qua thách thức để trỗi dậy như phượng hoàng. "Nước Nga từng đối mặt với nhiều khó khăn nhưng mỗi lần như vậy, chúng ta đều đứng dậy và lên một tầm cao mới", ông nói và yêu cầu người Nga nỗ lực để theo kịp những thay đổi nhanh chóng của thế giới.

Putin tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: AFP.

Sau bài phát biểu, 30 loạt đại bác được khai hỏa bên ngoài Điện Kremlin. Ông Putin duyệt đội ngũ của Trung đoàn Tổng thống rồi chào hỏi các đại biểu tình nguyện viên đã làm việc trong chiến dịch tranh cử của mình. "Thật tuyệt khi thanh niên chúng tôi có cơ hội tham gia buổi lễ hôm nay. Chúng tôi ủng hộ ngài", một cô gái nói.

Putin đắc cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ tư với tỷ lệ áp đảo gần 78% phiếu ủng hộ, tương đương 55 triệu cử tri, trong cuộc bầu cử hồi tháng ba. Nền kinh tế Nga đang có dấu hiệu khởi sắc một phần do giá dầu tăng. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng hứa hẹn của Putin về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 4% vẫn là mục tiêu khó thực hiện với Nga, khi nước này vẫn hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây. Quan hệ giữa Nga và phương Tây vốn đã "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt" do vấn đề Ukraine và Syria nay lại càng căng thẳng vì cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ và đầu độc cựu điệp viên tại Anh.