Putin truy tặng danh hiệu cao nhất cho các thủy thủ thiệt mạng trên tàu ngầm

Tổng thống Putin ghi nhận sự dũng cảm của 14 thuỷ thủ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên tàu ngầm Nga.

Các quân nhân Nga tưởng niệm các thuỷ thủ thiệt mạng tại Thánh đường Saint Nicholas ở thành phố Kronstadt, Nga hôm 4/7. Ảnh: Reuters

Theo sắc lệnh được công bố trên trang web của Điện Kremlin hôm nay, Tổng thống Putin truy tặng cho 4 thuỷ thủ danh hiệu cao nhất cấp nhà nước "Anh hùng Nga", trong khi 10 người còn lại được truy tặng "Huân chương Dũng cảm".

14 thuỷ thủ thiệt mạng khi tàu lặn nghiên cứu của hải quân Nga bị cháy hôm 1/7 trong lúc làm nhiệm vụ vẽ bản đồ đáy biển ở biển Barents. Các sĩ quan đã tự khóa cửa khoang bị cháy để chiến đấu với ngọn lửa và chấp nhận hy sinh để cứu tàu ngầm. Các nạn nhân gồm 7 đại tá, 3 trung tá, hai thiếu tá và một đại úy hải quân, cùng một trung tá quân y.

Ông Putin cho biết tàu ngầm do một thuỷ thủ đoàn ưu tú vận hành và hai người trong số này từng được phong danh hiệu "Anh hùng Nga". Truyền thông Nga nhận định vụ cháy xảy ra trên tổ hợp tàu ngầm hạt nhân do thám tuyệt mật do nước này phát triển, gồm tàu ngầm con AS-12 "Losharik" và tàu ngầm mẹ BS-64 "Podmoskovye".

Nguyên nhân dẫn tới sự cố hiện chưa được xác định nhưng giám đốc Cơ quan An toàn Hạt nhân và Bức xạ Na Uy Per Strand dẫn một nguồn tin giấu tên cho rằng đám cháy bùng phát có thể là do nổ khí gas.

Ngày 4/7, các quân nhân Nga đã tổ chức lễ tưởng niệm ở thành phố Kronstadt gần St Petersburg để vinh danh những người hy sinh.

Việt Anh (Theo AFP)