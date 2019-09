Putin có thể đã báo trước vụ 11/9

Putin đã gọi điện cảnh báo George W. Bush về mối đe dọa từ Afghanistan hai ngày trước vụ khủng bố 11/9, theo cựu chuyên gia CIA.

"Hai ngày trước các cuộc tấn công, Tổng thống Vladimir Putin gọi cho Tổng thống Bush để cảnh báo rằng tình báo Nga đã phát hiện các dấu hiệu của một chiến dịch khủng bố sắp xảy ra, một điều gì đó được chuẩn bị từ lâu và đến từ Afghanistan", cựu chuyên gia phân tích của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) George Bibi viết trong cuốn sách "The Russia Trap: How Our Shadow War with Russia Could Spiral into Nuclear Catastrophe" (Bẫy Nga: Một cuộc chiến ngầm với Nga có thể biến thành thảm họa hạt nhân như thế nào) xuất bản hồi đầu tuần.

Trước đó, giới tình báo Nga cũng tuyên bố đã báo trước với các đồng nghiệp Mỹ về âm mưu khủng bố, nhưng Bibi khẳng định lời cảnh báo này không chỉ được truyền đi giữa cơ quan an ninh hai nước. "Bush thực sự đã được Putin cảnh báo", cựu chuyên gia tình báo Mỹ viết.

Putin thực hiện một cuộc điện đàm từ văn phòng ở Điện Kremlin năm 2017. Ảnh: Sputnik.

Tiết lộ của Bibi là một bằng chứng nữa cho thấy giới chức Mỹ từng nhiều lần được báo trước về vụ tấn công khủng bố 11/9. Ngoài Nga, Mỹ còn được các điệp viên Anh thông báo về nguy cơ tấn công, tuy nhiên việc Nhà Trắng liệu có thực sự chú ý và tiến hành mọi biện pháp phòng ngừa hay không vẫn còn là một bí ẩn.

Cựu ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice trong hồi ký của mình cũng từng thừa nhận đã bỏ ngoài tai cảnh báo của Tổng thống Nga về sự nguy hiểm của những phần tử cực đoan được Arab Saudi tài trợ ở Pakistan.

Ngày 11/9/2001, nhóm không tặc thuộc al-Qaeda cướp hai máy bay chở khách và lao vào Tòa Tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan, New York, khiến cả hai tòa tháp cao 110 tầng sụp đổ và gần 3.000 người thiệt mạng. Nhóm khủng bố còn cướp hai máy bay khác, một chiếc đâm vào Lầu Năm Góc, chiếc còn lại rơi xuống cánh đồng gần thị trấn Shanksville, bang Pennsylvania.

Nguyễn Hoàng (Theo RT)