Putin cảnh báo IS vẫn có thể tấn công khắp thế giới

Trump muốn điều quân từ Syria sang nước khác / Nga điều thêm hai 'xe tăng bay' Su-34 đến Syria

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AFP.

"Có bằng chứng cho thấy dù hiện bị thất thế về mặt quân sự, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn giữ được khả năng phá hủy đáng kể và có thể nhanh chóng thay đổi chiến thuật để tấn công các nước và khu vực trên thế giới", Interfax dẫn phát biểu của Tổng thống Nga Putin ngày 4/4.

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra sau khi hai tiêm kích bom Su-34 và một máy bay Tu-154 của không quân Nga đến căn cứ không quân Hmeymim miền tây Syria chiều 29/3, nâng tổng số máy bay chiến đấu Su-34 của Nga tại quốc gia Trung Đông này lên 8 chiếc. Động thái này của Nga gây bất ngờ vì IS đã bị đánh bại gần như hoàn toàn ở Syria.

Trái ngược với Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/4 lại phát tín hiệu muốn rút binh sĩ khỏi Syria. "Chúng ta gần như đã hoàn thành nhiệm vụ loại bỏ phiến quân IS. Tôi muốn rút khỏi đó. Tôi muốn đưa binh sĩ của chúng ta về nhà", ông Trump nói.

Tuy nhiên, các cố vấn an ninh quốc gia và quân sự của Mỹ giữ quan điểm duy trì hơn 2.000 binh sĩ ở đông Syria để hỗ trợ dân quân bản địa tiêu diệt tàn dư IS. "Chúng ta ở Syria để chống IS. Nhiệm vụ đó chưa kết thúc và chúng ta sẽ hoàn thành nó", Brett McGurk, điều phối viên Mỹ trong liên minh quốc tế chống IS ở Syria và Iraq, nói cùng ngày.

Vũ Phong