Pompeo: Mỹ làm quá ít khi Trung Quốc quấy nhiễu Việt Nam

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói nước này còn "do dự và làm quá ít" khi Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam, Philippines.

"Chúng ta đã do dự và làm quá ít so với những gì chúng ta nên làm khi Trung Quốc đe dọa các nước láng giềng như Việt Nam, Philippines và tuyên bố chủ quyền toàn bộ Biển Đông", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại Viện Hudson ở New York tối 30/10.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi Phó tổng thống Mike Pence hôm 24/10 cáo buộc Trung Quốc hành động hung hăng, gây bất ổn khi cản trở hoạt động dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông. Ông cho rằng hành động quân sự hóa và cách tiếp cận của Trung Quốc với các nước láng giềng trong khu vực những năm qua "ngày càng khiêu khích".

Pompeo cho biết ông sẽ liên tục có bài phát biểu về Trung Quốc trong những tháng tới để phản đối Bắc Kinh trong nhiều vấn đề. "Hôm nay, cuối cùng chúng ta cũng nhận ra mức độ thù địch của Trung Quốc đối với Mỹ và các giá trị của chúng ta", Pompeo nói, thêm rằng Bắc Kinh đang tìm kiếm sự thống trị quốc tế.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo phát biểu tại Viện Hudson ở New York tối 30/10. Ảnh: AP.

Ngoại trưởng Mỹ cũng chỉ trích cách xử lý của Trung Quốc trong biểu tình Hong Kong, chính sách đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và cam kết sẽ gia tăng áp lực đối với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, ông nói rằng Mỹ không tìm kiếm sự đối đầu mà chỉ muốn khuyến khích một Trung Quốc "tự do hóa" hơn.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố bình luận của Ngoại trưởng Mỹ là biểu hiện của "sự kiêu ngạo và sợ hãi".

"Bài phát biểu của ông Pompeo là sự tấn công đầy ác ý vào đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc", ông Cảnh nói.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông, chồng lấn vùng biển các nước Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và triển khai khí tài, xây dựng cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo Bắc Kinh bồi đắp phi pháp ở Biển Đông.

Đầu tháng 7, tài khảo sát Địa chất Hải Dương 8 cùng nhóm tàu hộ tống xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở Nam Biển Đông và rút về hôm 24/10. Nhiều nước trên thế giới cũng như ASEAN đã bày tỏ lo ngại về tình hình ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đều ra thông cáo chỉ trích Trung Quốc can thiệp hoạt động dầu khí lâu đời của Việt Nam ở Biển Đông, làm suy yếu hòa bình, an ninh khu vực và vi phạm các quy tắc quốc tế.

Huyền Lê (Theo AFP)