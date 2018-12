Phóng viên quốc tế vây kín hội đàm Việt - Trung ở Shangri-la

Trung Quốc ở Biển Đông - tâm điểm chỉ trích tại các kỳ Đối thoại Shangri-la

Phóng viên quốc tế chen nhau phỏng vấn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sau cuộc gặp phái đoàn Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Khi thấy quốc kỳ hai nước Việt Nam - Trung Quốc xuất hiện ở một phòng họp của Đối thoại Shangri-la, các phóng viên quốc tế lập tức vây kín nơi này, theo Beijing Youth. Cuộc hội đàm giữa hai phái đoàn dẫn đầu bởi Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đô đốc, thượng tướng Tôn Kiến Quốc diễn ra trong 30 phút, bắt đầu lúc 15h30 hôm qua.

Ngay khi tướng Vịnh bước ra khỏi phòng họp, các phóng viên vây kín xung quanh, liên tục đưa ra câu hỏi. Một phóng viên bị đám đông chen lấn tới mức mất một chiếc giày. Cuối cùng, đơn vị an ninh tại khách sạn Shangri-la phải gọi thêm nhân viên tới "giải cứu" tướng Vịnh do phóng viên chen chúc quá đông, không còn lối đi.

Theo TTXVN, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam và Trung Quốc cần tăng cường hợp tác giữa lực lượng biên phòng hai nước, tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu biên giới, tiến hành đối thoại chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng…

Bên cạnh đó, hai bên cũng cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như hợp tác hải quân và cảnh sát biển để góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định giữa hai nước.

Đô đốc Tôn nhất trí với những ý kiến của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, đề nghị hai bộ quốc phòng tiếp tục hợp tác trao đổi kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, thúc đẩy trao đổi cấp cao và đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng, giao lưu biên giới giữa hai bên.

Đối thoại Shangri-la diễn ra từ ngày 3 đến 5/6, là diễn đàn then chốt để thảo luận và phân tích về các mối quan ngại an ninh và quốc phòng, trong khu vực và xa hơn nữa. Hơn 600 đại biểu đại diện cho các nước ASEAN, châu Á, châu Âu và Mỹ dự hội nghị an ninh cấp cao ở Singapore. Hơn 30 quốc gia cử phái đoàn tham dự, trong đó có ít nhất 20 bộ trưởng quốc phòng.

Đây cũng là nơi diễn ra các cuộc gặp song phương giữa các nước. Ngoài Trung Quốc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng phái đoàn đã có hàng loạt cuộc gặp song phương với đoàn Mỹ, Singapore, Australia, New Zealand, Canada, Anh và Italy. Phía Trung Quốc hôm qua gặp các đoàn Nga, Australia, New Zealand, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Brunei.

Xem thêm: Trung Quốc tuyên bố 'không khuất phục bá quyền' ở Shangri-la

Văn Việt