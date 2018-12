Phó thủ tướng nêu quan ngại về quân sự hóa ở Biển Đông

Trung Quốc, ASEAN đạt cam kết 'tự kiềm chế' ở Biển Đông / Hành trình ra tuyên bố chung của các ngoại trưởng ASEAN tại Lào

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trong một phiên họp hội nghị thượng đỉnh các ngoại trưởng ASEAN tại thủ đô Vientiane, Lào, ngày 25/7. Ảnh: Reuters.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hôm nay dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 lần thứ 17, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 6 và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 23, nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị liên quan, tại Vientiane, Lào.

Những diễn biến phức tạp trên thực địa thời gian qua và đang diễn ra ở Biển Đông, nhất là việc cải tạo, xây dựng quy mô lớn và quân sự hóa, tiếp tục gây quan ngại sâu sắc, thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông, làm xói mòn lòng tin ở khu vực, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ tại các hội nghị, theo thông cáo Bộ Ngoại giao.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có hoạt động làm tăng căng thẳng, thúc đẩy thương lượng song phương cũng như công việc giữa ASEAN và Trung Quốc về thực hiện hiệu quả Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC), sớm tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Việt Nam đã thể hiện quan điểm về Tòa Trọng tài, thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Việt Nam nhấn mạnh cần coi trọng đối thoại và thương lượng, giải quyết hòa bình tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, thông cáo cho biết thêm.

Phó thủ tướng khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc bảo đảm an ninh biển là lợi ích chung của các nước, khu vực và quốc tế.

Tại các hội nghị, nhiều nước cũng chia sẻ quan ngại về những diễn biến gần đây và đang diễn ra, trong đó có việc xây đảo nhân tạo và quân sự hóa. Các nước nhấn mạnh việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích và trách nhiệm chung của các nước, đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế và UNCLOS, kiềm chế, không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, thực hiện DOC và sớm đạt COC.

Các nước tham gia hội nghị còn trao đổi về tình hình bán đảo Triều Tiên, Trung Đông, khủng bố, bạo lực cực đoan, an ninh hàng hải, di cư, bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng và tác động đối với hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực, nhất trí tăng cường hợp tác xử lý các thách thức này.

Như Tâm