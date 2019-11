Phó thủ tướng chia buồn với gia đình 39 người chết

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đăng Twitter, gửi lời chia buồn đến người thân các nạn nhân trong xe container ở Anh.

"Trước thông tin có nạn nhân người Việt trong số 39 người mất ở Essex, với lòng tiếc thương sâu sắc, tôi muốn gửi lời chia buồn chân thành, sự cảm thông sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Anh trong vụ việc này", Phó thủ tướng viết.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Thái Lan hồi tháng 8. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát Anh ngày 1/11 ra thông báo tin rằng các nạn nhân trong vụ 39 người chết trên xe container là công dân Việt Nam và đang liên lạc trực tiếp với gia đình một số nạn nhân. Các bằng chứng nhận dạng cần thiết để trình lên Viện trưởng Viện Pháp y Hoàng gia Anh đang được thu thập nên giới chức Anh chưa thể thông báo danh tính nạn nhân.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ hạt Essex ngày 1/11 chứng kiễn lễ treo cờ rủ và dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân thảm kịch. "Chúng tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để đưa những kẻ đã tổ chức hành trình kinh khủng này ra công lý", cảnh sát trưởng Essex BJ Harrington nói trong buổi lễ.

Cảnh sát và nhân viên cứu mặc niệm 39 nạn nhân trong container Cảnh sát Anh dành phút mặc niệm nạn nhân thảm kịch ngày 1/11. Video: CCTV

39 thi thể được tìm thấy trong xe container ở khu công nghiệp gần cảng Purfleet, hạt Essex, đông bắc London hôm 23/10. Tài xế Maurice Robinson bị truy tố với 39 cáo buộc ngộ sát, hai cáo buộc buôn người và một cáo buộc rửa tiền. Ba nghi phạm khác bị cảnh sát Essex bắt đã được bảo lãnh tại ngoại. Cảnh sát đang truy nã hai nghi phạm Ronan Hughes và Christopher Hughes.

Công an Hà Tĩnh hôm qua cho biết đã khởi tố, bắt giam hai nghi can để điều tra tội Tổ chức, môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép, hoặc ở lại nước ngoài trái phép, liên quan sự việc 10 gia đình trên địa bàn trình báo có con mất tích trên đường sang Anh. Nhà chức trách chưa công bố danh tính, giới tính của nghi can với lý do "vụ án đang trong quá trình điều tra".

Người cung cấp thông tin cho cảnh sát Anh có thể truy cập website https://mipp.police.uk, trong đó có hướng dẫn bằng tiếng Việt về cách thức liên hệ. Đường dây nóng là 0800 056 0944 nếu bạn sống ở Anh và 0044 207 158 0010 nếu bạn gọi tới từ nước ngoài.

Phương Vũ

