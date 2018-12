Philippines quan ngại về oanh tạc cơ Trung Quốc ở Biển Đông

Trung Quốc có thể sắp lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông / Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt điều oanh tạc cơ đến Hoàng Sa

Ông Harry Roque, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines. Ảnh: Inquirer.

Phía Philippines nói họ chưa thể xác minh độc lập việc oanh tạc cơ Trung Quốc xuất hiện ở quần đảo Hoàng Sa song ông Harry Roque, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, hôm nay cho hay Manila "sẽ lưu ý tới các thông tin trên và bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tác động của diễn biến này đối với những nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực", Reuters đưa tin.

Trang web của quân đội Trung Quốc ngày 18/5 đăng hình ảnh cho thấy một oanh tạc cơ H-6K diễn tập hạ cánh và cất cánh tại đường băng trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Christopher Logan gọi bài diễn tập là "hành động quân sự hóa tiếp diễn của Trung Quốc tại thực thể có tranh chấp" ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines trong khi đó cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ năm 1974, sau đó thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa", đặt trụ sở trên đảo Phú Lâm từ tháng 7/2012 nhằm thâu tóm các quần đảo ở Biển Đông, trong đó có Trường Sa và Hoàng Sa. Vài năm gần đây, Trung Quốc đã bồi đắp phi pháp 7 đá thuộc quần đảo Trường Sa thành đảo nhân tạo và xây đường băng, đủ khả năng tiếp nhận những loại máy bay quân sự hạng nặng.

Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc dừng các hành động trái phép, làm phức tạp thêm tình hình, đặc biệt là việc quân sự hóa, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng ngày đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc điều máy bay ném bom tới Hoàng Sa, cho rằng đây là động thái "làm gia tăng căng thẳng, gây bất ổn trong khu vực và không có lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông".

