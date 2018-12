Phiến quân Yemen tuyên bố bắt sống đặc nhiệm Pháp

Syria có thể đã bắt tới 300 lính đặc nhiệm Pháp

Lính đặc nhiệm Pháp tham chiến tại Trung Đông. Ảnh: AFP.

Một chỉ huy phiến quân Houthi ở Yemen ngày 17/6 tuyên bố bắt giữ một xuồng cao tốc chở các sĩ quan và binh sĩ đặc nhiệm Pháp ở bờ biển phía tây nước này, theo Almasdar News.

Thông tin chưa kiểm chứng do tài khoản "YemeniCrisis" đăng trên mạng xã hội Reddit cũng cho biết hai đặc nhiệm Pháp đã "đầu hàng một cách hòa bình" sau khi bị các tay súng Houthi bao vây.

Trước đó, tờ Figaro dẫn hai nguồn tin quân sự giấu tên cho biết lực lượng đặc nhiệm Pháp đã xuất hiện tại Yemen nhằm hỗ trợ liên quân do Arab Saudi dẫn đầu trong cuộc tấn công vào thành phố cảng Hodeidah do Houthi kiểm soát.

Bộ Quốc phòng Pháp chưa đưa ra bình luận về thông tin của Figaro nhưng khẳng định Paris đang nghiên cứu khả năng triển khai các hoạt động rà phá thủy lôi để mở đường tiến vào cảng Hodeidah sau khi chiến dịch quân sự của liên quân Arab kết thúc.

Quân đội chính phủ Yemen được hỗ trợ bởi liên quân Arab ngày 14/6 phát động cuộc tấn công nhằm vào thành phố cảng Hodeidah sau khi thời hạn chót do liên quân đưa ra yêu cầu nhóm phiến quân rút khỏi khu vực đã hết.

Hodeidah nằm bên Biển Đỏ là cảng chiến lược ở Yemen, đóng vai trò quan trọng trong cung ứng hàng cứu trợ nhân đạo. Liên Hợp Quốc cảnh báo 250.000 người Yemen có thể ảnh hưởng nghiêm trọng nếu liên quân mở cuộc tiến công để đánh chiếm cảng.

Vị trí thành phố cảng Hodeidah (Hudaydah) của Yemen. Đồ họa: BBC.

Yemen rơi vào hỗn loạn sau cuộc chính biến do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tiến hành lật đổ Tổng thống Ali Abdullah Saleh năm 2012. Liên quân Arab do quân đội Arab Saudi dẫn đầu sau đó mở chiến dịch can thiệp quân sự vào nước này để khôi phục chính phủ của ông Saleh đang phải sống lưu vong.