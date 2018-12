Phiến quân Yemen tuyên bố bắn cháy tàu chiến UAE

Mỹ có thể can thiệp quân sự trực tiếp ở Yemen

Một chiến hạm của UAE do Mỹ cung cấp. Ảnh: Defence Blog.

Lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen ngày 13/6 tuyên bố bắn cháy một tàu chiến của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và ngăn chặn cuộc tấn công đổ bộ của liên quân do Arab Saudi dẫn đầu vào cảng chiến lược Hodeidah ở miền tây nước này, Sputnik đưa tin.

Houthi cho biết họ đã sử dụng hai tên lửa bắn trúng chiếc tàu đổ bộ của UAE khi nó đang vận chuyển khí tài và binh sĩ vào cảng Hodeidah, khiến toàn bộ đội tàu chiến tham gia cuộc tấn công phải rút lui để tiến hành chiến dịch tìm kiếm cứu nạn. Một số thành viên thủy thủ đoàn trên chiếc tàu bị bắn cháy đã phải sơ tán bằng trực thăng.

Liên quân do Arab Saudi dẫn đầu chưa bình luận về thông tin này.

Quân đội chính phủ Yemen được hỗ trợ bởi liên quân do Arab Saudi dẫn đầu hôm qua phát động cuộc tấn công nhằm vào thành phố cảng Hodeidah sau khi thời hạn chót do liên quân đưa ra yêu cầu nhóm phiến quân rút khỏi khu vực đã hết.

Mỹ hồi tuần trước cảnh báo UAE không phát động một cuộc tấn công nhằm vào Hodeidah, nơi các chuyên gia Liên Hợp Quốc lo sợ có thể xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo mới.

Hodeidah nằm bên Biển Đỏ là cảng chiến lược ở Yemen, đóng vai trò quan trọng trong cung ứng hàng cứu trợ nhân đạo. Liên Hợp Quốc cảnh báo 250.000 người Yemen có thể ảnh hưởng nghiêm trọng nếu liên quân mở cuộc tiến công để đánh chiếm cảng. UAE trước đó cho biết sẽ không tấn công nếu không có sự hỗ trợ trực tiếp của quân đội Mỹ.

Yemen rơi vào hỗn loạn sau cuộc chính biến do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tiến hành lật đổ Tổng thống Ali Abdullah Saleh năm 2012. Liên quân Arab do quân đội Arab Saudi dẫn đầu sau đó mở chiến dịch can thiệp quân sự vào nước này để khôi phục chính phủ của ông Saleh đang phải sống lưu vong.