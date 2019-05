Phiến quân Yemen dọa tấn công 300 mục tiêu ở Arab Saudi, UAE

Lực lượng Houthi khẳng định cuộc tấn công đường ống dầu Arab Saudi chỉ là khởi đầu của chiến dịch quân sự lớn nhằm vào nước này.

Tên lửa của phiến quân Houthi trong một đợt tấn công Arab Saudi năm 2017. Ảnh: SABA.

"Đòn tập kích các cơ sở dầu khí chỉ là mở đầu của chiến dịch nhằm vào 300 mục tiêu gồm trung tâm chỉ huy, căn cứ quân sự cùng cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Arab Saudi và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Chúng tôi chỉ ngừng tấn công khi liên quân do Riyadh dẫn đầu chấm dứt chiến dịch quân sự tại Yemen", nguồn tin giấu tên thuộc phiến quân Houthi hôm qua cho biết.

Phiến quân Houthi tuần trước dùng thiết bị bay không người lái mang thuốc nổ tấn công hai trạm bơm nằm trên đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Arab Saudi, gây thiệt hại nhẹ và buộc Riyadh ngừng hoạt động vận chuyển dầu để bảo đảm an toàn. Truyền thông Arab Saudi cho rằng Iran phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công, kêu gọi Washington tấn công quân sự để trừng phạt Tehran.

Yemen rơi vào hỗn loạn sau cuộc chính biến do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tiến hành vào năm 2012 nhằm lật đổ Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Liên quân do quân đội Arab Saudi dẫn đầu sau đó mở chiến dịch can thiệp quân sự vào nước này để khôi phục chính phủ của ông Saleh, người đang sống lưu vong.

Vụ tấn công đường ống dầu diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Vùng Vịnh vẫn ở mức cao sau vụ 4 tàu hàng bị tấn công khi neo đậu trên vịnh Oman, vùng biển nằm giữa UAE và Iran. Quân đội Mỹ cũng triển khai nhiều tàu chiến và máy bay tới Trung Đông để răn đe Iran.

Cuộc tấn công khiến báo Arab Saudi xúi Mỹ trừng phạt Iran Cuộc tấn công khiến truyền thông Arab Saudi xúi Mỹ trừng phạt Iran. Video: Next Media.

Vũ Anh (Theo Reuters)