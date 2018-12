Phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi đấu súng với lính Mỹ ở Syria

Lính Mỹ sắp tuần tra chung với Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Syria

Lính Mỹ đấu súng với phiến quân Syria thân Thổ Nhĩ Kỳ Lính Mỹ đánh trả cuộc tấn công hôm 15/10. Video: PPost.

"Một đơn vị quân đội Mỹ bị tấn công khi đang tuần tra cùng lực lượng thuộc Hội đồng Dân sự Manbij hôm 15/10. Cuộc đấu súng nhanh chóng kết thúc, có thể coi đây là lời nhắc nhở để các lực lượng Mỹ tại Syria luôn phải cảnh giác", Military Times dẫn lời đại tá Sean Ryan, phát ngôn viên liên quân do Mỹ đứng đầu tại Syria, hôm qua cho biết.

Đại tá Ryan cho biết lính Mỹ tại thành phố Manbij, miền bắc Syria hiếm khi bị tấn công, cũng không đưa ra nhận định lực lượng nào đã nổ súng vào quân Mỹ. "Manbij có thể coi là vùng an toàn, nhưng nó vẫn nằm trên lãnh thổ Syria, nơi nhiều phe phái đang tìm cách gây căng thẳng", ông phát biểu.

Tuy nhiên, nhà báo người Kurd Hosheng Hesen đã đăng video vụ đấu súng trên mạng xã hội, cáo buộc phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đứng sau cuộc tấn công. Đầu năm nay, liên quân do Mỹ đứng đầu từng xác nhận binh sĩ của họ bị nhiều tay súng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tấn công. Các cuộc đột kích đều xảy ra gần thành phố chiến lược Manbij.

Lực lượng Mỹ tuần tra tại Manbij hồi tháng 8. Ảnh: Military Times.

Phát ngôn viên liên quân tỏ ý hy vọng những cuộc đụng độ nhỏ sẽ không phá hỏng nỗ lực làm dịu căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Manbij là thị trấn chiến lược từng do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát dưới sự hậu thuẫn của đặc nhiệm Mỹ. Ankara lại cáo buộc dân quân người Kurd đang có ý định lập khu tự trị tại đây, nên đã đưa quân vào can thiệp.

Phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ từng đe dọa tấn công lính Mỹ đang đồn trú tại Manbij nếu họ không rút đi. Washington khẳng định sẽ không hợp tác với lực lượng này mà chỉ liên lạc trực tiếp với Ankara.

Quân đội Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến bắt đầu tuần tra chung tại Manbij trong vài ngày tới, sau khi quá trình huấn luyện giữa binh sĩ hai nước được hoàn tất. Quá trình tuần tra chung nằm trong lộ trình được Ankara và Washington thống nhất hồi tháng 6.

Vị trí thành phố Manbij ở biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ. Đồ họa: Global Risk Insights.

Lã Linh